A breve ci sarà l’appuntamento con il tanto atteso, da parte di tutti gli appassionati di musica, Eurovision Song Contest 2025. Quest’anno a fare la telecronaca italiana ci saranno Daniele Corsi e BigMama. Proprio quest’ultima ha fatto un’affermazione che ha fatto pensare a una frecciatina a Lucio Corsi, colui che rappresenterà l’Italia all’evento canoro europeo.

Il commento di BigMama sull’Eurovision

Sappiamo che chi vince il Festival di Sanremo accede direttamente, senza ulteriori prove, all’Eurovision Song Contest. A proposito di questo BigMama ha dichiarato: "Non credo sia il giusto metodo di selezione. Felice per chi lo ha vinto e ci ha fatto fare sempre bene in Europa, ma ci meriteremmo un contest a parte. Lì serve una carica diversa, brani che possono dare di più a livello di messaggio e spettacolo". Insomma per la cantante e sostenitrice dei diritti LGBTQI+ e in generale dei diritti civili il contest dovrebbe essere diverso, ci dovrebbe essere una carica differente per chi sale su un palco prestigioso come quello dell’Eurovision. Se parlasse di Lucio Corsi non è dato saperlo e anzi sembra proprio che il suo sia un discorso generale, non riferito a nessun personaggio in particolare. Il cantante di Volevo essere un duro parteciperà alla manifestazione canora europea perché anche da secondo classificato a Sanremo perché il vincitore, Olly, ha rifiutato e quindi è toccato a lui.

Quando e dove seguire la kermesse europea

BigMama è la prima artista che commenterà nella telecronaca italiana i cantanti dell’Eurovision Song Contest. Ricordiamo che l’anno scorso, assieme a Daniele Corsi c’era Mara Maionchi. Sarà di sicuro un’accoppiata vincente quella che vedrà il conduttore e la cantante di Mezzo Rotto fare insieme il commento a un evento così prestigioso e importante per tutti i Paesi europei che vi partecipano. Lucio Corsi si esibirà fuori concorso allo St.Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, durante la serata di martedì 13 maggio su Rai 2 per la prima semifinale. Poi accederà direttamente in finale sabato 17 maggio su Rai 1 per concorrere con gli altri 25 finalisti. L’Italia è già in finale perché fa parte dei Big Five insieme a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Sono Paesi privilegiati perché per primi hanno sostenuto l’Unione Europea di radiodiffusione economicamente e anche oggi contribuiscono a farlo in grandissima parte. Oltre a questi cinque Paesi è già in finale anche la Nazione vincitrice della precedente edizione della manifestazione canora. Quest’anno è la Svizzera, l’anno scorso infatti trionfò Nemo con il brano The Code alla Malmö Arena in Svezia.

