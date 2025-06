Bossetti post Belve, il dolore dei genitori di Yara: “Fa la star in tv”. E Selvaggia Lucarelli stronca Fagnani Fulvio e Maura Gambirasio avrebbero criticato l’intervista andata in onda su Rai 2, la giudice di Ballando si unisce: “Effetto disturbante"

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La prima puntata di Belve Crime continua a fare discutere. Francesca Fagnani si può godere gli ascolti dell’esordio del nuovo spin-off di Belve dedicato alla cronaca nera, che ha debuttato facendo già segnare il record stagionale. Lo show è volato nei dati Auditel anche e soprattutto "grazie" all’intervista a Massimo Bossetti che, come detto, ha animato particolarmente la critica e il web. Sulla vicenda sarebbero intervenuti anche i genitori di Yara Gambirasio e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli

Belve Crime e l’intervista a Massimo Bossetti: la reazione dei genitori di Yara

Lo scorso martedì Francesca Fagnani ha debuttato al timone di Belve Crime e, tra gli ospiti della prima puntata del nuovo spin-off dedicato alla cronaca nera, ha intervistato Massimo Bossetti. Condannato all’ergastolo nel 2018 per l’omicidio di Yara Gambirasio, l’uomo si è proclamato innocente anche in prima serata su Rai 2, dove la sua ospitata a Belve ha fatto parecchio discutere. Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani, inoltre, Bossetti ha parlato anche dei genitori di Yara, mettendo in dubbio il dolore di Fulvio Gambirasio per essere tornato a lavorare pochi giorni dopo la scomparsa della figlia. L’uomo è stato subito interrotto da Francesca Fagnani, che gli ha ricordato di non essere assolutamente nella posizione di parlare né tantomeno di giudicare la reazione del padre di Yara. La puntata d’esordio di Belve Crime è stata vista da più di un milione e mezzo di spettatori (record stagionale) e tra questi ci sarebbero stati anche Fulvio e Maura Gambirasio. Stando a quanto riportato dall’ultimo numero di Giallo, infatti, i genitori di Yara avrebbero rilasciato una dichiarazione sull’ospitata di Bossetti e avrebbero commentato: "Bossetti fa la star in tv e aggiunge dolore al dolore".

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Francesca Fagnani: l’attacco

Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha criticato apertamente la decisione di Francesca Fagnani di intervistare Massimo Bossetti nella prima puntata di Belve Crime nel prime time di Rai 2. "Da casa l’effetto è disturbante: si osserva Bossetti come fosse Floriana del GF, salvo poi ricordarsi che questa è la versione del programma in cui si deve confessare un omicidio e non un bacio lesbo". La giudice di Ballando con le Stelle si è lamentata soprattutto dello spazio offerto a Bossetti in televisione: "Massimo Bossetti ha commesso quello che sappiamo, ma il vero crimine, nel suo sbarco in tv, è lo stesso Belve Crime, questa specie di spin-off di Belve in cui ieri sullo sgabello c’era Flavia Vento colpevole di maltrattamenti contro l’intelligenza e oggi c’è il muratore di Mapello colpevole di aver torturato e tolto la vita a una tredicenne".

