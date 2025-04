Sabrina Impacciatore a Belve: “Mi sono sempre sentita un trans”, poi la verità su droghe e sesso con una donna Ospite alla prima puntata della nuova stagione del talk graffiante di Francesca Fagnani, la nota attrice si è lasciata andare a inedite affermazioni. Ecco le anticipazioni.

L’attrice Sabrina Impacciatore è stata tra gli ospiti della prima puntata (in onda domani sera) della nuova stagione di Belve, il noto talk dall’animo graffiante condotto su Rai2 da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista, l’attrice ha ripercorso i momenti più belli e più brutti della sua vita e della sua carriera, lasciandosi andare anche a dichiarazioni del tutto inedite: ecco cosa ha detto.

Anticipazioni Belve, Sabrina Impacciatore: "Mi sento da sempre un transessuale"

"Ogni tanto mi sento un transessuale", è stata la dichiarazione di Sabrina Impacciatore un po’ di tempo fa. Francesca Fagnani, nel corso dell’intervista, ha quindi chiesto all’attrice di spiegare meglio questa sua particolare affermazione. "Sì, da sempre. Io per molti anni ho pensato di essere un maschio. Una sensazione di essere trans, cioè di essere tutto e non una cosa definita. Un cantautore famoso mi ha fatto la corte per moltissimi mesi. Io, che sono un po’ all’antica, non sentivo di dover corrispondere. Lui un giorno ci ha provato per l’ennesima volta e io gli ho detto no e mi ha detto: ‘Sabrina guarda per me non è un problema, se c’hai il c***o dimmelo", ha quindi raccontato l’Impacciatore.

La conduttrice, alla fine, è dunque intervenuta chiedendo a Sabrina se si fosse mai innamorata di una donna. La risposta non si è fatta attendere: "È stata una notte sola. Poi il giorno dopo lei mi ha chiamato 11 volte e io ho detto no. Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia".

Belve, Sabrina Impacciatore e la verità sulle droghe

Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani, Sabrina Impacciatore ha risposto con sincerità a tutte le domande, anche a quelle che in molti avrebbero considerato ‘troppo scomode’. Trattando il delicato e difficile argomento delle droghe, l’attrice romana ha infatti affermato: "Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto. Le ho provate In Thailandia, quindi erano serie. Nove ore di trip non posso raccontarle. Una volta per esempio ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d’anni". Infine, sull’utilizzo di ulteriore sostanze Sabrina ha aggiunto: "Saltuariamente la cocaina, alle feste, ma tanto tempo fa. E non posso farmi le canne perché svengo".

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Belve andrà in onda martedì 29 aprile 2025, alle ore 21.20 circa in prima serata su Rai2. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

