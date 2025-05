Milly D'Abbraccio, gli amori dell'ex pornodiva: da Renzo Arbore a Sgarbi e poi la svolta 'lesbica' L'ex attrice hard sarà ospite questa sera a Belve: tra le sue più grandi love story ci sono due donne ma anche Beppe Grillo e Antonio Zequila.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Nella seconda puntata della nuova stagione di Belve, in onda questa sera, martedì 6 maggio 2025 su Rai 2, ci sarà anche Milly D’Abbraccio. L’ex pornodiva sarà ospite di Francesca Fagnani, pronta a raccontarsi, tra carriera, amori, e vita privata. Emilia Cucciniello, questo il nome all’anagrafe dell’attrice, ha iniziato a lavorare in tv nel 1979, e dieci anni dopo è passata al cinema a luci rosse, mondo che ha abbandonato nel 2005, per dedicarsi anno dopo alla musica come produttrice.

Sullo sgabello dell’irriverente talk, D’Abbraccio ha parlato di diverse cose, senza troppe vergogne, come anche dello stupore quando si scoprì attratta dalle donne: "A un certo punto sono entrata in crisi, perché ho detto come è possibile, io sono una pornodiva rispettata e che cavoli, e mi scopro lesbica, è strano", ha dichiarato a Fagnani che chiedeva conto delle sue storie importanti con le donne, scelta a quanto pare archiviata perché l’universo femminile per lei è più difficile da gestire nella vita quotidiana ("Sono più pesanti!"). Prima di queste esperienze, l’ex pornostar ha avuto diversi amori e relazioni, alcune anche vissute sotto la luce dei riflettori e con personaggi internazionali. Scopriamo di più.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutti gli amori di Milly D’Abbraccio: da Renzo Arbore, ad Antonio Zequila fino a Vittorio Sgarbi

A Belve, Milly D’Abbraccio ha parlato molto della sua vita privata, anche della recente scelta di farsi pagare per degli incontri sessuali in cui è lei categoricamente a scegliere tutto: "Io decido, sono libera. Scelgo io: industriali, avvocati, professionisti di un certo livello. Faccio una sorta di casting e scelgo le persone fortunate", ha ammesso l’attrice che ha anche confessato di aver "Amato le persone sbagliate", aggiungendo che "60 anni ho avuto 10 anni di relazione con due donne".

Tra i grandi amori e flirt, veri o presunti, di Milly D’Abbraccio ci sono parecchi nomi conosciuti, come ricordava il Fatto Quotidiano nel 2024: "Con Roberto Benigni, una storiella; lui geniale: per strapparmi una risata e sedurmi si è pure messo a quattro zampe", dichiarava la pornodiva. E ancora: "Luciano De Crescenzo: straordinario, ascoltarlo era meglio dell’università; Renzo Arbore: con lui ho avuto una storiella. Francesco Nuti, un geniaccio, fuori dalle righe; aggiungo Beppe Grillo: di lui mi sono innamorata come una pazza e per un nonnulla mi sono salvata. Ci sono anche Giorgio Faletti e Vittorio Sgarbi. Ho sempre preferito la testa ai soldi dei miliardari".

Ma non è tutto, perché negli Anni ’90 D’Abbraccio ebbe anche una storia d’amore con Antonio Zequila, come raccontò lei stessa al settimanale Nuovo: "Ci siamo conosciuti nel 1990 durante un pranzo a Fregene con amici comuni. Lui era un giovane attore decisamente molto bello, mentre io ero già mamma del mio primo figlio, Mattia, che allora aveva soltanto otto mesi. Antonio ha cominciato a corteggiarmi e alla fine ho ceduto – spiegò – . Abbiamo vissuto una bellissima storia d’amore, durata più o meno un anno e mezzo".

Potrebbe interessarti anche