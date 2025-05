Eurovision 2025, il programma serata per serata: conduttori, ospiti, televoto, chi sarà sul palco (e quando canta Corsi) Tutto pronto per le tre super serate della kermesse: martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 maggio. Ecco tutto ciò che vedremo e i protagonisti del grande evento.

Manca sempre meno all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2025, che per l’occasione si terrà a Basilea, in Svizzera. Nel corso delle due semifinali del 13 e 15 maggio e della super finale di sabato 17, il grande palco ospiterà le potenti esibizioni dei 37 partecipanti (tra i quali il nostro Lucio Corsi), un parterre di ospiti veramente unico e conduttori d’eccezione sia per ciò che riguarda l’evento generale che la diretta Rai per l’Italia. Ecco allora tutto ciò che occorre sapere sull’attesissima kermesse: conduttori, ospiti, cantanti, come si vota e quale sarà il programma di ogni serata.

Eurovision Song Contest 2025, i conduttori

Le due semifinali dell’Eurovision 2025, previste per martedì 13 e giovedì 15 maggio, saranno condotte in diretta da Basilea da Hazel Brugger e Sandra Studer, alle quali sabato 17 maggio si aggiungerà anche la nostra amata Michelle Hunziker per accompagnare i milioni di telespettatori nell’attesissimo appuntamento finale.

Ma ancora non è tutto, perché la diretta Rai per l’Italia sarà condotta da una coppia veramente inedita: Gabriele Corsi e BigMama. Ebbene sì, ad accompagnarci nel vivo della 69esiama edizione della kermesse sarà l’ormai veterano conduttore e speaker dalla verve assolutamente indiscutibile e la cantante-icona dei diritti civili che ha già dimostrato di saper gestire il piccolo schermo senza problemi.

Eurovision 2025, le semifinali del 13 e 15 maggio: cosa vedremo

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest si terrà martedì 13 maggio. L’apertura della serata sarà affidata a un collettivo di 45 artisti che mostreranno tradizione e modernità della Svizzera. Nel corso della serata si esibiranno poi 18 dei partecipanti alla gara, tra i quali anche Lucio Corsi, già di diritto in finale perché rappresentante dell’Italia, ovvero uno dei Big 5 insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Nel corso della seconda semifinale di giovedì 15 maggio, si esibiranno poi i restanti 19 partecipanti alla gara. Entrambe le serate saranno trasmesse in diretta su Rai2 e Rai Play, e potranno essere seguite anche online sulla piattaforma eurovision.tv e sul canale ufficiale dell’Eurovision su YouTube.

Finale Eurovison 2025: cosa vedremo sabato 17 maggio

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 si terrà sabato 17 maggio e verrà trasmessa in diretta su Rai1, Rai Radio 2 e Rai Play. Inoltre, anche in questo caso potrà essere seguita online sulla piattaforma eurovision.tv e su YouTube. Nel corso della serata vedremo esibirsi di diritto i Big 5, ovvero Italia (con Lucio Corsi) Francia, Spagna, Germania e Regno Unito; la Svizzera in veste di Paese ospitante e i 20 artisti più votati nel corso delle precedenti semifinali. A conclusione assisteremo poi alle votazioni dei vari Paesi.

Eurovision 2025, tutti gli ospiti

Come ogni edizione dell’Eurovision Song Contest che si rispetti, anche quest’anno è previsto un parterre di ospiti veramente eccezionale. Ovviamente non mancherà Nemo, il cantante svizzero che ha trionfato nell’edizione 2024. Oltre a lui rivedremo anche il danese Jørgen Olsen, vincitore dell’edizione 2000 della kermesse. Grande attesa poi per Baby Lasagna, con la sua hit Rim Tim Tagi Dim, e per il rapper Käärijä con Cha cha cha. Tra gli ospiti anche l’azera Efendi, la maltese Destiny, la greca Marina Satti, l’artista Ucraina Jerry Heil e la portoghese Iolanda. Sul palco saliranno anche gli elvetici Paola, Gjon’s Tears e Peter, Luca Hänni, Sue & Marc con un medley volto a celebrare le sonorità locali.

Televoto Eurovision Song Contest 2025, quando e come si vota

Anche quest’anno il pubblico potrà partecipare direttamente alla kermesse esprimendo le proprie preferenze. In particolare, gli italiani potranno votare durante la prima semifinale di martedì 13 maggio e durante la finale di sabato 17 maggio, mentre nella seconda semifinale potranno esprimersi solo altri Paesi. Il televoto si aprirà nel corso delle serate in momenti ben precisi annunciati direttamente dai conduttori e dalle grafiche sovrimpressione. La vera regola da non dimenticare è soltanto una: non è possibile votare per il proprio Paese. Questo significa che chi guarda l’Eurovision dall’Italia non potrà votare per l’artista italiano, ovvero Lucio Corsi.

Per votare sarà possibile utilizzare quattro modalità diverse: chiamata da telefono fisso, SMS, app ufficiale o sito ufficiale. Il primo metodo prevede la classica chiamata da telefono fisso al numero 894.001. Nel corso della telefonata verrà semplicemente chiesto di digitare il codice dell’artista che si vuole sostenere. Il secondo metodo prevede invece l’invio di un SMS al numero 475.475.0 scrivendo solo il codice a due cifre del proprio cantante preferito.

Il terzo metodo prevede il voto tramite l’App ufficiale Eurovision Song Contest, disponibile sia per Android che per iOS. In questo caso basterà scaricare l’App e, al suo interno, selezionare direttamente il cantante o il gruppo che si vuole votare. Infine, l’ultimo metodo prevede la possibilità di votare online attraverso il sito ufficiale www.esc.vote. In questo caso occorrerà semplicemente registrarsi e seguire le istruzioni: si pagherà con carta e in pochi clic il voto verrà inviato.

Ogni voto avrà un costo 50 centesimi, a prescindere dalla modalità utilizzata, e si potranno esprimere fino a 5 voti per sessione (per lo stesso artista o distribuiti tra artisti diversi). Alla fine, il punteggio che decreterà il vincitore nascerà dalla somma tra il televoto e il voto delle giurie nazionali, con una proporzione del 50% ciascuno.

