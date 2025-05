Paola Iezzi a Belve, la confessione choc: "Io un gay nel corpo di una donna". E scatta l’avance alla Fagnani La cantante e giudice di X Factor sarà ospite questa sera nel talk della giornalista. E le prime anticipazioni sono già piuttosto 'piccanti'. Ecco tutti i dettagli.

Le prime anticipazioni della puntata di Belve di questa sera, martedì 6 maggio, sono una vera e propria ‘bomba’. Paola Iezzi, ospite nel celebre studio di Francesca Fagnani, si è infatti aperta su temi delicatissimi, raccontando senza fronzoli il suo sostegno alla comunità LGBTQ+, ma soprattutto il senso profondo del suo orientamento sessuale. E parlando con la Fagnani, alla cantante è scappato anche un complimento (per niente velato) che ha quasi fatto arrossire la presentatrice. Per non parlare dell’intervento, deciso, sul caso che fece litigare Paola con l’ex amica Arisa. Ecco di seguito tutti i particolari.

Paola Iezzi a Belve, la confessione clamorosa sull’orientamento sessuale

Bella, schietta, con un sorriso sereno. Paola Iezzi è apparsa nelle prime anticipazioni di Belve così, priva di filtri e pronta a stupire il pubblico di Rai 2. E non c’è voluto molto, in effetti, prima che la clip condivisa dal programma diventasse letteralmente ‘bollente’. Interrogata dalla Fagnani, col solito piglio ironico e malizioso, Paola ha spiegato che tipo di icona si sente. E perché per lei questo tema è fondamentale.

"LGBTQ+", ha esordito la giudice di X Factor, "io mi sento un gay nel corpo di una donna". Ed ecco la seconda domanda della Fagnani: "Lei si sente gay solo dentro oppure un po’ nei fatti, fuori?". Quesito ‘pesante’, anche questo, che avrebbe probabilmente messo in seria difficoltà altri ospiti. Ma non la rilassatissima (e super-trasparente) Paola Iezzi. Che ancora una volta se n’è uscita con una replica degna di essere vita e rivista. E sicuramente già virale sulle principali piattaforme social.

Il complimento di Paola Iezzi a Francesca Fagnani

"Ho sempre avuto un’attrazione molto forte nei confronti delle donne intelligenti", ha replicato Paola Iezzi. "E con un piglio un po’ maschile, come sei tu". A queste parole, Francesca Fagnani è quasi arrossita davanti alla schiettezza della sua ospite. Ma è comunque riuscita a tirare fuori un frettoloso "onorata". Prima di lasciare la parola di nuovo a Paola. "Sì, del cervello", ha quindi detto la Iezzi all’interno della clip di Belve. "Diciamo però che l’altra cosa mi piace di più…mi piace un po’ troppo di più!". Il riferimento qui è ovvio. E non dispiace il fatto che Paola Iezzi, pur all’interno di una ‘cornice’ priva di inibizioni, abbia evitato di parlare esplicitamente di quello che davvero le piace, oltre all’intelligenza delle donne.

Anche se un’altra domanda ‘piccante’ della Fagnani non è certo mancata. La conduttrice ha infatti chiesto a Paola Iezzi quanto si consideri una dominatrice nella vita, al che lei ha risposto: "Credo di aver creato delle aspettative…Mi piace un po’ il linguaggio colorito. Insieme ad altre cose, tutto nel limite". "Siamo lontanissimi dal video di Kamasutra", ha poi contro-replicato, scherzando, la conduttrice di Belve.

La separazione di Paola da Chiara e il litigio con Arisa

Si sono toccati infine temi seri, nelle clip che rimandano all’intervista di stasera. Paola Iezzi ha infatti ricordato la traumatica separazione lavorativa (e non solo) dalla sorella Chiara. "Pensavo spesso alla morte, che per me poteva finire lì", ha confessato a questo proposito l’ospite di Belve, " poi mi sono preoccupata e mi sono detta: è arrivato il momento di farmi aiutare". E ancora: "Per un paio di anni non ci siamo sentite, Chiara ha avuto una crisi personale molto complessa".

Quanto al noto litigio con la collega Arisa, nato dopo dichiarazioni divisive di quest’ultima, ecco le parole di Paola: "Si è creata una grande incomprensione. Credo che lei non avesse visto tutto il mio intervento. Mi è dispiaciuta la reazione social. Spiego meglio: lei ha il mio numero di cellulare e ci siamo sentite tante volte. Il fatto che lei abbia fatto questo sfogo pubblico via social mi ha sorpreso". E purtroppo, pare che al momento Arisa e la Iezzi non abbiano ancora risolto la loro reciproca incomprensione.

