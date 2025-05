Alessandro Preziosi a Belve: “Nelle scene di sesso sono guizzante”. Poi la stilettata di Francesca Fagnani e i dubbi sulla compagna Ospite della puntata di oggi martedì 6 maggio 2025, l’attore ha ripercorso la sua carriera e vita privata, dal successo in tv agli amori sul set

Alessandro Preziosi si confessa a Belve. Nella puntata di oggi martedì 6 maggio 2025, infatti, l’attore napoletano sarà ospite di Francesca Fagnani e racconterà la propria carriera e vita privata in prima serata su Rai 2. Preziosi tornerà a parlare degli esordi e del successo nel cast di Elisa di Rivombrosa, ma non solo. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata, che vedrà tra gli ospiti anche Milly D’Abbraccio e Paola Iezzi.

Alessandro Preziosi a Belve: la confessione su Elisa di Rivombrosa

Ospite della seconda puntata della 12esima edizione di Belve, Alessandro Preziosi ha raccontato a Francesca Fagnani degli esordi in tv su Canale 5 e l’apice del successo arrivato nei panni del conte Fabrizio Ristori nella serie Elisa di Rivombrosa tra il 2003 e il 2004, vincendo anche il Telegatto come personaggio maschile dell’anno. "Non rifarei Elisa di Rivombrosa" ha ammesso l’attore napoletano classe 1973, raccontando di essere stato ‘frenato’ dal punto di vista lavorativo a causa della sua esperienza sul piccolo schermo. "Mi ha penalizzato nel poter lavorare con registi che stimo" ha spiegato Preziosi, concedendosi anche una frecciatina: "Anche se poi alla fine sono ritornati tutti a fare televisione".

La separazione da Vittoria Puccini e la ‘fama’ delle sue scene sexy

Il successo di Elisa di Rivombrosa, in realtà, si è poi rivelato decisivo per la carriera dell’attore. "Mi ha permesso di essere più libero nelle scelte professionali" ha chiarito Preziosi, aggiungendo: "Se potessi tornare indietro non lo rifarei…No, in realtà lo rifarei perché poi è nata una figlia meravigliosa". Il riferimento, ovviamente, è alla seconda figlia Elena (il primo, Andrea Eduardo, è nato nel 1995 dalla relazione con Rossella Zito), frutto della storia d’amore con Vittoria Puccini nel 2003 e durata fino al 2010. Quella separazione – come confessato dallo stesso Alessandro Preziosi – rimane ancora la più dura della sua vita: "Ho sofferto meritatamente per amore. Ho meritato perché ho seminato male e non sono così stupido da pensare di uscire vincitore o perdente da una storia" ha raccontato l’attore partenopeo, che oggi è fidanzato con Delfina Delletrez Fendi ma si definisce ancora in una fase di "transito".

Proprio sul set è nato l’amore con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, incalzato da Francesca Fagnani, ha parlato della sua ‘fama’ nel girare scene sexy: "Sul set mi chiamano ‘Olé’". "Per la rapidità" la stilettata ironica della conduttrice tra le risate generali: "No, no (…) Io nelle scene di sesso sono guizzante" ha scherzato Preziosi.

Quando e dove vedere Belve (martedì 6 maggio 2025)

Belve va in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, con streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

