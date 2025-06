Anna Pettinelli 'cancellata' dalla Fagnani, l'intervista a Belve mai andata in onda: il retroscena Anche questa edizione del programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani è terminata, ma non senza un colpo di scena: un’intervista mai mostrata.

Martedì sera è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione di Belve, il celebre programma condotto su Rai2 da Francesca Fagnani che anche per questa stagione è riuscito ad ottenere un grande apprezzamento da parte del pubblico e ottimi ascolti. Nell’attesa di Belve Crime, lo spin-off del programma che avrà come intervistati alcuni protagonisti della cronaca nera, nelle ultime ore è emerso un retroscena veramente inaspettato proprio a proposito dell’ultima edizione: un’intervista registrata da Anna Pettinelli e mai mandata in onda. Perché? Scopriamolo.

Belve, intervista ad Anna Pettinelli mai mostrata: perché

Anche in questa edizione di Belve sono stati molti gli ospiti intervistati da Francesca Fagnani, alcuni più apprezzati, altri meno. Nelle ultime ore, il giornalista Giuseppe Candela, storica penna di Dagospia, ha fatto emergere però un retroscena veramente inaspettato. Stando infatti a quanto è possibile leggere nell’indiscrezione, anche Anna Pettinelli, speaker radiofonica e insegnante di Amici di Maria De Filippi, avrebbe registrato un’intervista a Belve. Peccato che quest’ultima non sia mai stata mandata in onda.

Sempre da quanto rivelato da Candela, l’intervista sarebbe risultata "troppo moscia" rispetto agli standard del programma, e per questo gli addetti ai lavori avrebbero deciso di bloccare la sua messa in onda. Al momento è doveroso sottolineare che si tratta di indiscrezioni ancora non confermate, dato che sia la padrona di casa che la stessa Anna Pettinelli non si sono espresse al riguardo. Ad ogni modo, visto il carattere diretto e fumantino dell’insegnante di Amici, molto spesso al centro di forti liti con altri professori, appare strano che la sua intervista con una delle giornaliste italiane più pungenti e senza filtri di sempre sia risultata davvero così noiosa. Per saperne di più non rimane che aspettare qualche eventuale risposta dalle dirette interessate.

Anna Pettinelli tornerà ad Amici?

E mentre Anna Pettinelli continua con il lavoro in radio, e si fanno più insistenti le voci che la vedrebbero come prossima opinionista del Grande Fratello, sono molti i fan che sperano di poterla rivedere dietro la cattedra degli insegnanti di Amici già a settembre, per la nuova edizione dell’amatissimo talent di Maria De Filippi. Al momento non abbiamo certezze su eventuali cambiamenti o riconferme all’interno del programma e c’è anche da dire che Anna Pettinelli, in passato, ha già lasciato il suo posto per un po’ di tempo per poi ritornare successivamente.

Potremmo dunque rivederla come coach di canto anche il prossimo anno? Per saperlo occorrerà attendere ancora un po’, mentre i casting per i nuovi allievi della scuola sono già iniziati e nei prossimi mesi avremo modo di scoprire da quali grandi talenti sarà formata la nuova classe 2025-2026.

