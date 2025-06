Fagnani vs Selvaggia Lucarelli, la guerra continua: lo sgarbo social della ‘belva’ e la replica della giornalista La conduttrice di Belve Crime (criticata per avere ospitato Massimo Bossetti) ha messo like a un post ironico su Selvaggia, che sul web ha subito commentato

Continuano la "guerra" a distanza tra Francesca Fagnani e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, infatti, ha criticato apertamente la prima puntata di Belve Crime per avere concesso spazio televisivo a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo nel 2018 per l’omicidio di Yara Gambirasio. Seppure indiretta, però, la "risposta" di Francesca Fagnani non è passata inosservata: la conduttrice del talk show di Rai 2 ha infatti messo un like che ha destato l’attenzione della stessa Selvaggia. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Belve Crime e l’intervista a Massimo Bossetti: la reazione dei genitori di Yara

Lo scorso martedì Francesca Fagnani ha condotto la prima puntata di Belve Crime e il suo debutto è stato un trionfo negli ascolti tv. Il nuovo spin-off di Belve dedicato alla cronaca nera, tuttavia, ha attirato anche numerose critiche, anche e soprattutto per avere ospitato Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo nel 2018 per l’omicidio di Yara Gambirasio. I genitori della piccola Yara avrebbero reagito male allo spazio televisivo concesso all’ex muratore, ma anche Selvaggia Lucarelli – come sempre – non le ha certo mandate a dire a Francesca Fagnani, criticando apertamente la sua intervista in prima serata su Rai 2. "Massimo Bossetti ha commesso quello che sappiamo, ma il vero crimine, nel suo sbarco in tv, è lo stesso Belve Crime, questa specie di spin-off di Belve in cui ieri sullo sgabello c’era Flavia Vento colpevole di maltrattamenti contro l’intelligenza e oggi c’è il muratore di Mapello colpevole di aver torturato e tolto la vita a una tredicenne" ha scritto Selvaggia sui social, tornando poi a criticare il programma di Francesca Fagnani anche nella sua newsletter.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Francesca Fagnani: l’attacco

La "risposta" di Francesca Fagnani – come anticipato – non ha tardato ad arrivare. In molti hanno infatti notato che la conduttrice di Belve ha lasciato un like a un recente post ironico pubblicato dalla pagina Lercio su Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, ovviamente, ha subito replicato. La giudice di Ballando con le Stelle ha infatti commentato il gesto di Francesca Fagnani, liquidando il tutto: "Le passerà" ha commentato Selvaggia su Instagram. La sensazione, almeno per il momento, è che le frecciate non siano finite qui.

