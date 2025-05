Belve, Raz Degan sciocca Francesca Fagnani: “Sesso solo spirituale da vent’anni, l’ayahuasca non è una droga” L’attore di origini israeliane ha parlato anche della lunga storia d’amore con Paola Barale e del blitz anti-droga della polizia all’Isola d’Elba

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Raz Degan imbarazza Francesca Fagnani. Ospite della terza puntata della 12esima edizione di Belve – in onda domani martedì 20 maggio 2025 – l’attore di origini israeliane si è raccontato a 360 gradi senza fare sconti, parlando sia della sua carriera che di alcune vicende private che hanno segnato la sua vita sentimentale e non solo, dall’utilizzo di droghe alla storia d’amore con Paola Barale. Scopriamo cosa ha detto e tutte le anticipazioni della serata, che vedrà tra gli ospiti anche Benedetta Rossi, Floria Secondi e Michele Morrone.

Raz Degan a Belve: il sesso ‘spirituale’ e la confessione choc

Dopo la ‘pausa’ della scorsa settimana per fare spazio all’Eurovision Song Contest 2025, Francesca Fagnani torna al timone di Belve per quella che sarà la terza puntata stagionale, in onda domani martedì 20 maggio 2025 nel prime time di Rai 2. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Raz Degan, che si racconterà senza peli sulla lingua sia riguardo la carriera che la vita privata. L’attore di origini israeliane, infatti, entrerà anche nel merito della sua vita sentimentale e sessuale: "Ho praticato brahmachari, che vuol dire coltivare la tua energia sessuale e non buttarla fuori". "Quindi non fare sesso?" la replica immediata della conduttrice, che porterà Raz a spiegarsi: "Fai sesso ma non eiaculi, lo pratico da oltre vent’anni". Di fronte all’imbarazzo della padrona di casa, l’ex modello affonderà anche il colpo: "Poi puoi andare avanti tanto… la batteria non finisce…".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’utilizzo di droghe e l’amore con Paola Barale

Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani a Belve, Raz Degan parlerà anche del suo rapporto con le droghe, confessando di fare uso di ayahuasca: "Non è una droga, è un allucinogeno. Ti può illuminare, come ti può portare dentro l’inferno. A me ha aiutato". E a proposito di droga, impossibile non ricordare il blitz con cui la polizia lo sorprese insieme a Paola Barale all’Isola d’Elba per possesso di sostanze stupefacenti. "Una cosa allucinante, a un certo punto sono arrivate venti macchine a qualcuno" ricorderà l’ex modello, dicendosi sicuro di essere stato ‘incastrato’: "Non piaceva il nostro successo". Anche sul rapporto con Paola Barale, Raz non ha alcun dubbio sulla loro lunga storia d’amore: "Non lo definisco un fallimento il nostro rapporto. Se siamo stati insieme 14 anni vuol dire che c’era qualcosa di più profondo".

Quando e dove vedere Belve (martedì 20 maggio 2025)

Belve va in onda domani in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20, con streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche