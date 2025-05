Michelle Hunziker commenta la faida con Elisabetta Canalis: "Abbiamo fatto pace, non sono stata io a segarla" La conduttrice svizzera, prossima al debutto all’Eurovision Song Contest, racconta la sua nuova vita, la pace con Elisabetta Canalis e l'affetto per Ramazzotti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Chi pensava che tra Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis ci fosse ancora del gelo dovrà ricredersi. A smentire tutto è proprio Michelle, che nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta di aver fatto pace con la collega sarda dopo anni di malintesi, frasi mai dette e telefonate mancate. "Con Elisabetta ci siamo riappacificate: nella vita non ho rapporti in sospeso", ha detto con quella chiarezza che la contraddistingue da sempre. Parole nette, che arrivano a chiudere un capitolo aperto nel 2008, quando la Canalis tentò un’imitazione della Hunziker nel programma Artù, poi mai andata in onda per via delle polemiche.

La guerra con Elisabetta Canalis: una storia lunga 17 anni

All’epoca si disse che a bloccare la messa in onda fosse stata proprio Michelle, ma oggi lei smentisce con fermezza: "Lei pensava che fossi stata io a segarla, ma non sono così potente". In mezzo, la politica: la ex senatrice Procaccini minacciò un ricorso all’AgCom, sostenendo che non fosse il caso di mandare in onda uno sketch in cui si ironizzava su temi sensibili come anziani e clochard. Il risultato? L’imitazione fu cancellata, ma il fraintendimento rimase per anni. Solo recentemente, sembra che le due showgirl abbiano avuto modo di chiarirsi. Non è dato sapere come o quando, ma Michelle è lapidaria: "Non lascio nulla in sospeso", lasciando intendere che la ferita era stata davvero sanata. Un dettaglio che stride però con quanto dichiarato da Elisabetta Canalis lo scorso dicembre a Belve, dove raccontava che Michelle non l’aveva mai chiamata per complimentarsi e che forse la sua imitazione era nata da una punta di invidia. Quindi, al netto di un possibile chiarimento negli ultimi quattro mesi, qualcosa non torna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Michelle Hunziker vola a Basilea per la finale dell’Eurovision

Nel frattempo, Michelle è più lanciata che mai. Si divide tra Milano e Basilea per preparare la finale dell’Eurovision Song Contest, che condurrà per conto della Svizzera. "Finisco la diretta di Striscia, quattro ore di macchina, prove, e poi torno: è dura, ma lo sognavo da anni", racconta. Mediaset le ha concesso una deroga speciale per partecipare solo alla serata conclusiva, evitando la sovrapposizione con gli altri programmi. Ma chi si aspetta la Michelle scanzonata di sempre dovrà ricalibrare le aspettative. "All’ESC sarò al servizio di un contest serio e istituzionale. Non vedrete la Michelle che cazzeggia", ha sottolineato, ricordando che lo show ha ritmi serratissimi e non si può sgarrare nemmeno di pochi secondi. Una specie di macchina perfetta.

Un nuovo Sanremo nel mirino e l’affetto per Eros Ramazzotti

Michelle oggi si racconta con sincerità: "Mi sono corazzata nella vita. Anche fisicamente… Mia mamma mi rimprovera: ‘Sembri un uomo con quei muscoli’", dice ridendo, ma con una punta di verità. È il riflesso di un carattere che si è temprato nel tempo, che ha imparato a mostrarsi positivo in pubblico e più riservato quando qualcosa non va. "Sono dura, ma con gioia", sintetizza con una frase. E se si parla di imitazioni, la sua preferita oggi è quella di Valentina Barbieri alla Gialappa’s Band: "Mi fa ridere come una pazza. Esagera, ma tira fuori cose che fanno parte di me. È l’unica che riesce a imitarmi". Una frecciatina all’imitazione della Canalis? Potrebbe essere.

Infine, un sogno ancora in sospeso: Sanremo. Dopo averlo già co-condotto nel 2007 con Baudo e nel 2018 con Baglioni e Favino, Michelle ora si sente pronta per un’edizione tutta sua. "Chi fa questo mestiere non può non sognarlo", confessa. E chissà che, dopo l’apparente chiarimento con la Canalis e l’esperienza europea, non sia proprio l’Ariston la prossima tappa. Poi conferma la solidità del rapporto col suo ex marito Ramazzotti: "Con Eros i rapporti sono ottimi. Ho già prenotato tutto per la prima del suo tour ad Amsterdam in ottobre: sarò in prima fila".

Potrebbe interessarti anche