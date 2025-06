Belve, bordata di Guè a Fedez: “Non vendo mia figlia per il successo”. E chiama in causa anche Chiara Ferragni Nelle anticipazioni della puntata di stasera, in onda su Rai 2, il rapper ha attaccato duramente il collega famoso. Poi il chiarimento su Geolier a Sanremo. Ecco i particolari.

Torna stasera, martedì 3 giugno alle 21.20 su Rai 2, il programma cult Belve di Francesca Fagnani. Tra gli ospiti anche Guè Pequeno, rapper milanese ex Club Dogo che ha ripercorso le sue origini, tra luci e ombre del passato. Ma non sono mancate le stoccate (pesantissime) al collega cantante Fedez, che Guè ha chiamato in causa per certi atteggiamenti legati all’ex Chiara Ferragni e al suo modo di vedere il successo. Poi tanti spunti, dalla dipendenza per il sito a luci rosse OnlyFans alla verità su un gesto rivolto a Geolier. Ecco di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni.

Belve, le anticipazioni dell’intervista a Guè Pequeno

Ha parlato a ruota libera, nell’intervista che andrà in onda a Belve questa sera, martedì 3 giugno 2025. Guè Pequeno, protagonista indiscusso della scena rap italiana da decenni, è apparso sullo sgabello ‘scomodo’ di Francesca Fagnani, e le prime anticipazioni sono a dir poco clamorose. "Ho un animo gentile, attratto dall’oscurità", dice il cantante con onestà. E quando la Fagnani gli chiede se si considera un buono, lui replica sicuro: "Sì, altrimenti non l’avrei preso in quel posto così tante volte".

La stoccata di Guè Pequeno a Fedez (e Chiara Ferragni)

Ma il vero momento clou arriva poco dopo. Quando Guè viene inviato a parlare del suo rapporto con Fedez, cantante che lui stesso ha contribuito a lanciare con la sua etichetta. "Lo considera un errore?", domanda con mestiere la Fagnani. "No, ma tra noi non c’è mai stato feeling", è la prima stilettata di Pequeno. E ancora: "Fedez è un personaggio. Con intelligenza fa gossip, pubblicità… cose che non sono il mio…Se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace…Tutti cerchiamo successo ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un cu*o così. Non vendo esclusive, è un altro mestiere".

La dipendenza di Guè da OnlyFans e la verità su Geolier

A seguire, Guè confessa poi la sua dipendenza da droghe e siti per adulti: "Conosco tanti cantanti della musica leggera, molto famosi, che sono peggio di noi rapper. Ho provato tutto, tranne alcune cose. Ma non consiglio nulla: è una strada distruttiva, a me ha rovinato la vita". E sui siti come OnlyFans confessa di aver speso oltre "5 mila euro in pochi giorni…Quelle piattaforme sono un po’ come il gioco d’azzardo…Non è stata una belvata, ma sono stato un precursore".

Infine, Guè Pequeno è tornato su un momento legato al Sanremo di qualche anno fa. Quando il rapper fece un gesto particolare rivolto a Geolier – con le dita lo aveva invitato a fissarlo negli occhi, per aiutarlo a isolarsi dalla confusione in sala. "Sfato un mito", ha spiegato l’ospite di Belve, "non era per aiutarlo. Tra rapper abbiamo questa gestualità. Senza sforzi mi hanno fatto uscire benissimo".

