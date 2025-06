Bossetti a Belve, Fabrizio Corona attacca: "Pagato una grossa cifra”. E interviene Francesca Fagnani L’ex Re dei paparazzi si è scagliato contro lo spin-off del programma di Rai2 dopo l’intervista a Massimo Bossetti, all’ergastolo per l’omicidio di Yara.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

L’inizio di Belve Crime, ovvero lo spin-off del noto programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, che in questo caso intervista protagonisti e colpevoli dei casi di cronaca nera più discussi, ha diviso notevolmente l’opinione pubblica. In particolare, l’intervista a Massimo Bossetti, all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha scatenato le critiche di Fabrizio corona, il quale si è scagliato senza filtri contro il programma e la stessa conduttrice. Ecco nel dettaglio cosa ha detto.

Fabrizio Corona contro Belve Crime: "Bossetti? L’avete liberato allo scopo di fare share"

Nell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona si è letteralmente scagliato contro il programma Belve Crime e Francesca Fagnani, criticando in particolar modo l’intervista a Massimo Bossetti. "Cosa fa la Rai oltre a mandarcelo in onda e farcelo vedere? Lo paga! Sei un mostro tu che hai tolto la vita alla bambina, sei un mostro tu Rai, tu Belve e tu Franci, che dai visibilità a uno che può parlare e infangare il nome dei genitori della piccola e che ci viene spacciato come star di un programma pop. L’avete liberato allo scopo di fare share".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma ciò che l’ex Re dei Paparazzi ha maggiormente criticato è il cachet che Bossetti avrebbe ricevuto per sedere sullo sgabello di Belve. "Il pagamento per avere Bossetti? La produzione del programma, che ha un accordo con la Rai, ha pagato una cifra a quattro zeri (noi sappiamo precisamente qual è) il condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Troviamo assurdo già solo il fatto che la Rai decontestualizzi il carcere utilizzando un green screen e ricostruendo lo studio di Belve trasformando Bossetti in una vera star – ha affermato Fabrizio Corona – Ma la cosa più grave è che un programma della tv di Stato, che dovrebbe fare informazione, non solo non la fa, ma la ignora in favore dello show. Però, per fare lo show, è costretta a pagare quelle cifre assurde, con i soldi di noi contribuenti, un assassino, almeno secondo le carte".

Di contro, c’è da dire che la stessa Francesca Fagnani ha smentito il cachet a quattro cifre per Bossetti pubblicando su X un sonoro: "Non è assolutamente vero!".

Francesca Fagnani, cosa pensa davvero di Massimo Bossetti

"L’hanno reso un personaggio pop, con la scenografia dietro, lo sgabello, il look giusto. Ma poi lei, la conduttrice, era certa al 120% della colpevolezza. Si è preparata, ha studiato le carte e si è fatta una sua idea, vi dico che era sicura che lui fosse colpevole. Al contrario del documentario Netflix innocentista, lei è partita per dimostrare che era colpevole, lo incalzava, non lo faceva rispondere, gli ha fatto un vero assalto", ha aggiunto Fabrizio Corona nei confronti della Fagnani.

Ma proprio al termine della puntata di Falsissimo, Corona ha fatto anche ascoltare una telefonata con Francesca Fagnani registrata in precedenza. Nel corso della telefonata la conduttrice ha spiegato di esserci lasciata un "20% di dubbi" dopo aver visto la serie Netflix sul delitto, e di aver studiato approfonditamente le carte per farsi un’idea più precisa. Inoltre, ha sottolineato come, a suo parere, i genitori di Yara abbiano avuto una sorta di risarcimento morale grazie all’intervista di Belve Crime poiché, con le domande poste, Bossetti avrebbe nuovamente mostrato doppiezza, ambiguità, narcisismo e ineffettività. Infine, la conduttrice ha affermato che l’unico dubbio che le è rimasto è se Bossetti abbia avuto un raptus o abbia pianificato tutto.

Potrebbe interessarti anche