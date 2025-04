Francesca Fagnani su Mentana: "La vera belva è lui". E svela il suo 'sogno proibito' (c’entra la De Filippi) In vista dell'inizio della nuova stagione di Belve, la giornalista ha rilasciato una lunga intervista al Corriere. Parlando di carriera, futuro e vita privata. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Si avvicina il ritorno di Belve, format di interviste ormai cult su Rai 2, condotto dalla solita brava (e irriverente) Francesca Fagnani. Per questo motivo, la giornalista e conduttrice ha deciso di rilasciare una lunga intervista al Corriere, raccontando i suoi obiettivi per il futuro, il rapporto con il compagno Enrico Mentana (con qualche stoccata) e rivelando anche i sogni nel cassetto che avrebbe, per quanto riguarda il suo ruolo di intervistatrice. E un po’ a sorpresa, uno dei nomi fatti dalla Fagnani è stato anche quello della ‘regina’ di Canale 5 Maria De Filippi. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Francesca Fagnani, il rapporto con Mentana e il ‘ruolo’ dei suoi cani

In attesa del ritorno di Belve, con nuovi nomi di punta e domande (come al solito) più che pungenti, Francesca Fagnani si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera. E stranamente ha parlato anche del compagno, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, su cui raramente è disposta a rilasciare dichiarazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima domanda scomoda ha riguardato proprio il giornalista: "Cinque belve in casa, ora. Qual è la peggiore?". E la risposta della Fagnani non si è fatta attendere: "Siccome per me dare a qualcuno della Belva è un complimento, e i complimenti uno non se li fa da solo, le direi Enrico (Mentana, ndr). Sto cercando di instillare nell’ultimo arrivato Blu, che è un maschio, un amore esagerato nei miei confronti e utilizzo tutti i mezzucci perché si innamori di me".

Francesca e il compagno hanno infatti tre cani insieme, e spesso è lo stesso Mentana a pubblicare foto dei loro animali, sul suo profilo Instagram. "I cani li ho avuti da sempre, fin da bambina", commenta su questo punto la giornalista, "amo gli animali e la natura. Non sono sostituti dei figli, ma è un tipo di affettività piena. Non mi piace pensare a nessuno come sostituto di un altro né di un animale né uomo, però ripeto, è un tipo di affettività completa. E hanno un vantaggio, i cani non diventano adolescenti ingrati".

Il sogno nel cassetto di Francesca Fagnani (c’entra la De Filippi)

Quanto alla prossima stagione di Belve, la Fagnani non ha fatto particolari rivelazioni. Ma ha commentato alcuni dei nomi più ‘gradevoli’ che è riuscita a portare, nel tempo, all’interno del suo programma. E ha pure rivelato un sogno nel cassetto, che riguarda da vicino la collega conduttrice Maria De Filippi. "Carla Bruni e sua sorella Valeria Bruni Tedeschi, stupenda", ha ricordato la giornalista, "poi Valeria Golino ma anche Flavia Vento, Emma Bonino e Jovanotti, per la generosità. E nel mondo mi piacerebbe una che non intervisterò mai, come Angela Merkel, un viaggio nel suo privato di donna di potere che ha pagato un prezzo, e che ha comandato l’Europa mi attrae molto".

Poi l’aggiunta a sorpresa: "In Italia, proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da vent’anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone. E nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa".

Insomma, tanti complimenti, soprattutto per l’eterna Maria De Filippi. E adesso Francesca Fagnani, a partire dal 22 aprile prossimo, potrà dedicarsi a quello che sa fare meglio. Cioè condurre la nuova stagione di Belve, su Rai 2, in prima serata. Con le solite domande scomode, irriverenti. E quell’immancabile ritornello: "Ma lei che Belva si sente?"

Potrebbe interessarti anche