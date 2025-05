Belve, Francesca Fagnani senza peli sulla lingua: sguardi imbarazzati e tensione alle stelle - VIDEO Le sue domande sono lame affilate, tagliano dritto nel vivo. Non importa chi sei o quanto sei famoso: davanti a lei puoi solo rispondere...o tentare di schivare

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Se vai a "Belve", devi essere pronto a tutto. Francesca Fagnani non fa sconti, non indora la pillola, non ha peli sulla lingua. Le sue domande sono lame affilate, tagliano dritto nel vivo. Non importa chi sei o quanto sei famoso: davanti a lei puoi solo rispondere… o tentare di schivare. È questo il bello del talk show: quel mix tra tensione, sguardi imbarazzati, e confessioni che spiazzano.

La stagione 2025 di "Belve" ha già visto la partecipazione di numerosi personaggi noti. Nelle ultime puntate, ad esempio, sono stati ospiti l’attore Raz Degan, la cuoca Benedetta Rossi, la vincitrice del Grande Fratello 3 Floriana Secondi e l’attore Michele Morrone. Nelle puntate precedenti, invece, abbiamo visto Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs, Nathalie Guetta, Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio. Interviste profonde e uno stile sferzante, per un appuntamento imperdibile su Rai 2 che continua ad avere successo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I dettagli nel Video.

Potrebbe interessarti anche