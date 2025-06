'Belve Crime' non va in onda stasera 17 giugno, Rai 2 'cancella' Francesca Fagnani: il motivo Salta la seconda puntata di Belve Crime; stasera – martedì 17 giugno 2025 – Rai 2 trasmetterà il match Italia-Spagna degli Europei Under 21

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Martedì di pausa per Belve Crime, che stasera – 17 giugno 2025 – non andrà in onda su Rai 2. La seconda puntata dello spin off dedicato alle interviste a testimoni e colpevoli di grandi casi di cronaca nera lascia spazio sulla seconda rete a un match di calcio attesissimo. Ecco chi rimpiazzerà Francesca Fagnani e quando tornerà in onda il programma cult di Rai 2.

Belve Crime, perché non va in onda stasera 17 giugno 2025



Martedì scorso, 10 giugno, Francesca Fagnani ha debuttato su Rai 2 con Belve Crime (QUI il recap completo della puntata), il suo nuovo format ideato per indagare nella mente dei protagonisti di alcuni dei casi di cronaca nera che hanno scosso il nostro Paese. Lo spin-off Crime è partito a ruota della fine dell’edizione di Belve, che ha chiuso i battenti lo scorso 3 giugno al termine di un’edizione 2025 ricca di interviste diventate virali e accompagnata da ascolti super. Fagnani ha aperto Belve Crime con l’intervista-copertina a Matteo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, e quelle a Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione. La prima puntata ha riscosso un’ottima accoglienza dal pubblico, vincendo con il 12,4% di share davanti a Doc su Rai 1 (10,8%) e Le Iene Inside su Italia 1 (10,7%). Chi aspettava la giornata odierna per assistere alla seconda puntata di Belve Crime, però, rimarrà deluso. Stasera – martedì 17 giugno – il programma della Fagnani sarà rimpiazzato su Rai 2 dal match Italia-Spagna valido per la prima fase degli Europei Under 21.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi rimpiazza Francesca Fagnani: su Rai 2 c’è Italia-Spagna Under 21

Alle ore 20.45, sulla seconda rete partirà il collegamento in diretta dalla "City Arena" di Trnava (Slovacchia), sede della terza partita degli Azzurrini nel girone A. I ragazzi allenati da mister Nunziata sono a punteggio pieno dopo aver vinto i primi due match contro Romania e Slovacchia e sono già qualificati alla fase a eliminazione diretta, così come ha fatto la Spagna, considerata una delle favorite alla vittoria del torneo Under 21. La gara Italia-Spagna di stasera, dunque, metterà in palio il primo posto nel girone. Entrambe le nazionali hanno 6 punti in classifica e hanno una differenza reti di +2. Se il match di stasera dovesse finire in parità si conterà la differenza reti e, nel caso in cui questa fosse pari, vincerà il girone la squadra che ha segnato più gol nella manifestazione.

Belve Crime, quando torna in onda e quante puntate mancano

La puntata di Belve Crime saltata stasera sarà recuperata da Rai 2 martedì 24 giugno 2025. Si tratta della seconda emissione della prima edizione del programma che prevede un totale di quattro puntate; alla luce della mancata messa in onda di questa settimana, il calendario è il seguente (salvo ulteriori cambiamenti decisi dalla Rai):

Prima puntata: 10 giugno 2025

Seconda puntata: 24 giugno 2025

Terza puntata: 1 luglio 2025

Quarta puntata: 8 luglio 2025

Potrebbe interessarti anche