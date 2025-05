L’Isola dei Famosi 2025, si parte: anticipazioni della prima puntata, cast completo e cosa vedremo stasera Oggi mercoledì 7 maggio 2025 debutta la 19esima edizione del reality show di Canale 5: il cast dei concorrenti, la programmazione e tutti i dettagli

Torna L’Isola dei Famosi. Oggi mercoledì 7 maggio 2025, infatti, Veronica Gentili debutta al timone della 19esima edizione dello storico reality show. Affiancata da Simona Ventura nelle inedite vesti di opinionista e con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras, la conduttrice guiderà la stagione del "rilancio" dopo il flop dello scorso anno, motivo per il quale Mediaset ha deciso di affidarsi a un cast rinnovato e a nuovi naufraghi pronti a sfidarsi per aggiudicarsi i 100mila euro in palio. L’appuntamento sarà in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata d’esordio.

L’Isola dei Famosi 19, le anticipazioni della prima puntata: cosa vedremo

L’attesa è finita ed è scoccata l’ora de L’Isola dei Famosi. Dopo il clamoroso flop di The Couple di Ilary Blasi (che si concluderà domenica prossima, quando verrà assegnato il montepremi da un milione di euro), infatti, Veronica Gentili e i suoi naufraghi son pronti a ereditare lo slot dei reality show di Canale 5. Oggi mercoledì 7 maggio 2025, infatti, debutterà la 19esima edizione dell’Isola, chiamata al "rilancio" dopo la deludente stagione guidata da Vladimir Luxuria e vinta da Aras Şenol lo scorso anno. A guidare il rebranding totale del programma – come detto – ci sarà Veronica Gentili, per la prima volta alla conduzione di un reality show. Al suo fianco, in studio, ci sarà invece una "veterana" come Simona Ventura, che vestirà i panni di opinionista dopo avere condotto le prime edizione e avere partecipato come concorrente nel 2016. In diretta da Cayo Cochinos, in Honduras, ci sarà invece l’inviato Pierpaolo Pretelli.

Il cast: tutti i naufraghi in gara

In occasione della 19esima edizione – come detto – Mediaset ha deciso di affidarsi a un cast variegato e (almeno sulla carta) vincente per L’Isola dei Famosi. I naufraghi di quest’anno sono (in ordine alfabetico):

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi in tv e streaming (mercoledì 7 maggio 2025)

L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata alle 21:30 a partire da oggi mercoledì 7 maggio 2025. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

Oltre agli appuntamenti del daytime su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), anche su Mediaset Extra (canale 55 del DT) sarò possibile seguire l’avventura dei naufraghi.

