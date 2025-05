Ilary Blasi 'cancella' The Couple: la reazione drastica dopo la scelta di Mediaset I vertici del Biscione hanno deciso di chiudere in anticipo il reality show flop di ascolti su Canale 5: il montepremi è un’enorme spesa per le casse di Cologno

The Couple si prepara a chiudere in fretta e furia. Dopo il clamoroso flop di ascolti, infatti, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi arriverà al capolinea questa settimana. Come anticipato da Giuseppe Candela, l’ultima puntata andrà in onda domenica 11 maggio 2025, quando il vincitore si aggiudicherà finalmente il montepremi da un milione di euro. Lo slot dei reality della rete ammiraglia Mediaset farà poi spazio a L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili. Scopriamo tutti i dettagli.

The Couple, il disastro negli ascolti tv (e la reazione di Ilary Blasi)

Dopo i tragici risultati delle prime puntate (con un crollo di quasi un milione di spettatori), Mediaset ha deciso di spostare The Couple nella prima serata della domenica, condannandolo a una sorta di umiliazione. Contro Stefano De Martino, Fabio Fazio e la Formula 1, infatti, il nuovo reality show di Ilary Blasi si è fermato al 7,65% di share e meno di un milione di spettatori, con un picco negativo che ha addirittura toccato il 3,38% di share e appena 702mila spettatori sintonizzati. Partito con le migliori premesse (a partire dal succoso montepremi) dopo la non esaltante ultima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini, insomma, The Couple ha deluso le aspettative. Come rivelato dal giornalista Giuseppe Candela su X, Mediaset ha dunque deciso di anticipare i tempi e chiudere il programma il prossimo 11 maggio, quando andrà in onda la finalissima. Di fatto mancava un solo appuntamento alla fine: semplicemente non verrà recuperata la puntata ‘saltata’ per la scomparsa di papa Francesco. A partire da domani, infatti, andrà in onda la nuova edizione de L’Isola dei Famosi (la prima condotta da Veronica Gentili) e i vertici del Biscione hanno preferito non sovrapporre i due reality a lungo.

Ilary Blasi non ha preso affatto bene la decisione di Mediaset e il flop di The Couple, come dimostrato dalla decisione di cancellare ogni riferimento al programma sui social. Sul profilo Instagram della conduttrice, infatti, sono scomparsi tutti i post relativi allo show, che rimarrà un insuccesso nella carriera televisiva di Ilary.

Il nodo del montepremi da un milione di euro

Domenica 11 maggio, dunque, andrà in onda il gran finale di The Couple, che chiuderà i battenti al termine di una prima (e forse ultima) edizione a dir poco deludente. Nell’ultima puntata, tuttavia, verrà decretato anche il vincitore, vale a dire la coppia che si aggiudicherà l’importante montepremi. Per le casse Mediaset, insomma, ci sarà anche la beffa: uno dei reality più fallimentari della storia recente costerà infatti ben un milione di euro (500mila a testa per concorrente), una cifra dieci volte superiore a quella sborsata per il Grande Fratello, dove Jessica Morlacchi vinse 100mila di cui la metà da devolvere in beneficienza.

