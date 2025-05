“Selvaggia Lucarelli opinionista all’Isola dei Famosi”: la trattativa ‘clandestina’ e la richiesta di Simona Ventura Stando ad alcune indiscrezioni Mediaset avrebbe pensato fino all’ultimo di aggiungere un secondo opinionista al cast del reality show di Veronica Gentili

Mancano poche ore al via della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi, la prima condotta da Veronica Gentili e con Simona Ventura nelle inedite vesti di opinionista. Stando ad alcune voci, tuttavia, Mediaset avrebbe pensato fino all’ultimo di aggiungere un secondo opinionista al cast del reality show di Canale 5. In corsa ci sarebbe stata anche Selvaggia Lucarelli, ma Simona Ventura avrebbe posto il veto molto tempo fa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Simona Ventura a L’Isola de Famosi: il retroscena

A poche ore dalla prima puntata che segnerà il debutto di Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi – come detto – sono emersi alcuni retroscena sulla trattativa che ha portato al ritorno di Simona Ventura, che vestirà per la prima volta i panni di opinionista del reality. Dopo aver condotto le prime otto edizioni e avere partecipato come concorrente nel 2016, la conduttrice emiliana è stata ‘declassata’ (secondo alcuni) al nuovo ruolo in studio. Stando a quanto rivelato dal sito Dagospia, però, Simona avrebbe chiesto un cachet importante per le casse Mediaset. Dopo essere passata alla scuderia del nuovo agente Beppe Caschetto (chiudendo con Lucio Presta), la conduttrice avrebbe infatti alzato le richieste, ma senza successo: "Una cifra consistente, che ha ricevuto il niet di Mediaset e che ha costretto il potentissimo agente a fare retromarcia per piazzare la sua pupilla nel programma" si legge sul portale di Roberto D’Agostino.

L’Isola dei Famosi 19, il secondo opinionista

Ricevuto picche sul discorso cachet, Beppe Caschetto e Simona Ventura avrebbero dunque deciso di inserire una clausola per non fare naufragare la trattativa con Cologno Monzese. La conduttrice di Citofonare Rai 2 avrebbe infatti chiesto di essere l’unica opinionista de L’Isola dei Famosi 19. Mediaset avrebbe dunque optato di rinunciare al classico duo (lo scorso anno formato da Sonia Bruganelli e Dario Maltese) per assicurarsi il ritorno di Simona Ventura, ma le cose potrebbero essere andate diversamente. Stando a quanto ipotizzato da Dagospia, infatti, "sembra che Mediaset abbia fatto credere di accettare la proposta ma, nel frattempo, ha continuato a cercare un secondo opinionista, voluto sia da Veronica Gentili sia dalla rete". In corsa per il posto ci sarebbero stati Selvaggia Lucarelli e Davide Maggio, ma le trattative si sarebbero chiuse solo questa mattina, confermando la decisione di affidarsi solo a Simona Ventura.

