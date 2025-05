Isola dei Famosi, anticipazioni: nuovi concorrenti, due ritiri e Adinolfi sotto accusa. Cosa vedremo stasera Oggi mercoledì 28 maggio 2025 va in onda la quarta puntata stagionale del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: nomination e sondaggi, chi esce

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento per L’Isola dei Famosi. Oggi mercoledì 28 maggio 2025, infatti, va in scena la quarta diretta stagionale della 19esima edizione del reality show, chiamata a ripartire dopo la "fuga" di massa e gli ascolti tutt’altro che esaltanti della scorsa settimana. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Al timone ci sarà Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nei panni di opinionista e con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras, dove sono attesi nuovi concorrenti per rimpolpare il cast di naufraghi. Scopriamo tutte le anticipazioni.

L’Isola dei Famosi 19, le anticipazioni della quarta puntata: chi sono i nuovi concorrenti e cosa vedremo

Dopo l’eliminazione di Lorenzo Tano, a L’Isola dei Famosi sono arrivati in rapida successione i ritiri di Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi, Spadino, Nunzio Stancampiano e anche Antonella Mosetti. Le condizioni proibitive in Honduras stanno insomma mettendo a dura prova i concorrenti e il cast del reality show condotto da Veronica Gentili ha già perso ben 7 naufraghi dopo poco più di due settimane. Ecco perché Mediaset è dovuta correre ai ripari e chiamare i "rinforzi" per risollevare le sorti di questa 19esima edizione del programma e allontanare le voci di chiusura. A Cayos Cochinos sono attesi l’illusionista e influencer Gennaro "Jey" Lillo, la modella Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati, ex fidanzata di Spadino. Questa sera dovrebbe arrivare solo Jey, ma i nomi tutt’altro che altisonanti potrebbero portare anche ad altri arrivi: in pole ci sarebbe Lorenzo Spolverato, fresco dell’esperienza al Grande Fratello di Alfonso Signorini (e non è l’unico ex gieffino a candidarsi), oltre a Fabrizio e Valerio Salvatori, ex volti di Pechino Express.

Stando a un retroscena lanciato da da Parpiglia, però, gli addii al programma potrebbero non essere terminati. Ci sarebbero infatti altri due concorrenti pronti a gettare la spugna e a ritirarsi. La loro identità non è stata resa nota. In Honduras, intanto, dopo venti giorni continuano le tensioni tra i naufraghi, e in particolare tra Teresanna, Chiara e il resto del gruppo, da Patrizia a Omar fino a Mario Adinolfi. Il giornalista ed ex deputato è finito al centro di numerose polemiche per i suoi comportamenti e le sue uscite a dir poco sopra le righe suscitando l’ira di Chiara, Loredana, Teresanna e Patrizia Rossetti, con quest’ultima che ha commentato: "Certe sue uscite sono state pesanti. Quando mette il dito davanti alla bocca delle donne, è un gesto spiacevole. Uomo o donna, non fa differenza (…) dovrebbe pesare le sue parole".

Nomination e sondaggi

Nella quarta puntata stagionale de L’Isola dei Famosi 2025 in programma stasera andrà in scena una nuova eliminazione. Questa sera verrà infatti riaperto il televoto e Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio naufrago preferito. In nomination ci sono Alessia Fabiani, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza: il concorrente meno votato sarà eliminato e costretto a lasciare il reality. Stando ai nostri sondaggi, al momento, Patrizia Rossetti è favorita con più della metà (53%) dei voti. Mirko Frezza è fermo al 33% e Alessia Fabiani al 14% delle preferenze del pubblico. Chi sarà eliminato?

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi in tv e streaming (mercoledì 28 maggio 2025)

L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

Oltre agli appuntamenti del daytime su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), è possibile seguire l’avventura dei naufraghi anche su Mediaset Extra (canale 55 del DT).

