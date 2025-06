Isola dei Famosi, anticipazioni semifinale: eliminazione a sorpresa, sfide decisive e polemiche. Cosa vedremo stasera Oggi mercoledì 25 giugno va in onda la penultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: nomination, sondaggi, chi esce e chi va in finale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

I naufraghi de L’Isola dei Famosi sognano la finalissima. Oggi mercoledì 25 giugno 2025, infatti, va in onda la nona diretta stagionale del reality show condotto da Veronica Gentili, giunto alla semifinale. Nella puntata di stasera i 10 concorrenti rimasti in gara in Honduras cercheranno di aggiudicarsi un posto in finale, dove settimana prossima in palio ci saranno 100mila euro. Prima, però, andrà in scena un altro televoto decisivo; cosa succederà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

L’Isola dei Famosi 19, le anticipazioni della settima puntata: cosa vedremo

È finalmente tempo di semifinale a L’Isola dei Famosi 2025. Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, infatti, il reality show Mediaset si avvia verso il gran finale e oggi mercoledì 25 giugno 2025 andrà in scena l’attesissima semifinale. In un’edizione segnata dai numerosi ritiri (e dagli ascolti tutt’altro che esaltanti), sono dieci i naufraghi che questa sera si giocheranno un posto nella finalissima, dove in palio ci sono ben 100mila euro in gettoni d’oro (di cui la metà da donare in beneficenza). Al timone della nona diretta stagionale, ovviamente, ci sarà Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura nei panni di opinionista con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.

In Honduras – come anticipato – sono rimasti in corsa 10 naufraghi: Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese, oltre a Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi che al momento si trovano sull’Ultima Spiaggia. Come anticipato in mattinata da Francesco Vecchi e Federica Panicucci a Mattino Cinque, però, stasera tutti i naufraghi si riuniranno per una serie di duelli e sfide decisive, prima di un’eliminazione e sorpresa e la proclamazione ufficiale dei primi quattro finalisti. Chi volerà in finale? Protagonista assoluto di questa 19esima edizione, Mario Adinolfi è tra i favoriti, ma occhio anche a Teresanna Pugliese (che sogna di andare oltre dopo essersi fermata in semifinale nel 2020 al Grande Fratello VIP) e Patrizia Rossetti. Quest’ultima, però, dovrà prima uscire indenne dal televoto di stasera.

Nomination e sondaggi: chi esce e chi va in finale

Dopo l’uscita di scena di Lorenzo Tano, Alessia Fabiani, Chiara Balestrieri, Mirko Frezza, Ahlam El Brinis e i vari ritiri, la semifinale de L’Isola dei Famosi 2025 decreterà una nuova eliminazione tramite televoto, proprio a un passo dall’ultimo atto. In nomination ci sono tre concorrenti: Cristina Plevani, Jey Lillo e Patrizia Rossetti. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio concorrente preferito: il naufrago meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare l’Honduras e il reality show di Veronica Gentili. Stando ai sondaggi, al momento, Cristina è favorita con il 44% delle preferenze del pubblico. Seguono Patrizia (data al 31%) e Jey Lillo, con il 25% dei voti secondo le proiezioni.

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi in tv e streaming (mercoledì 25 giugno 2025)

La semifinale de L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

Oltre agli appuntamenti del daytime su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), è possibile seguire l’avventura dei naufraghi anche su Mediaset Extra (canale 55 del DT).

