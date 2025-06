Isola dei Famosi, anticipazioni: tensioni e polemiche alla vigilia della puntata, Patrizia sbotta. Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 16 giugno va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: nomination e sondaggi

L’Isola dei Famosi raddoppia e torna in onda stasera. Oggi mercoledì 18 giugno 2025, infatti, andrà in onda il primo doppio appuntamento settimanale di questa 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili. Archiviata la puntata dello scorso lunedì e l’eliminazione di Chiara Balestrieri, la vigilia dell’ottava diretta stagionale è stata carica di tensioni in Honduras, dove sono rimasti 12 naufraghi a giocarsi il posto nella finalissima in programma il prossimo 2 luglio. Cosa succederà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata

L’Isola dei Famosi 19, le anticipazioni della settima puntata: cosa vedremo

L’Isola dei Famosi si prepara al primo doppio appuntamento settimanale dell’anno. Con la chiusura anticipata al 2 luglio, infatti, il reality show di Canale 5 torna in onda già oggi mercoledì 18 giugno 2025 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Al timone dell’ottava puntata stagionale, ovviamente, ci sarà Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura nei panni di opinionista con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.

In Honduras – come anticipato – alla vigilia della diretta non sono mancate nuove tensioni. L’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì (che ha visto anche Selvaggia Lucarelli opinionista per una sera) ha visto solo nomination palesi per la prima volta in questa 19esima edizione e, come prevedibile, alcuni nomi hanno scatenato non poche discussioni tra i naufraghi. A Playa Dos Mirko ha provato a portare Mario dalla sua parte per votare Patrizia, la quale a sua volta si è lamentata di alcuni rapporti poco sinceri emersi proprio attraverso le nomination (l’ex conduttrice è stata votata da Mirko, da Jey e anche da Loredana). Nell’Ultima spiaggia, intanto, Jasmin è stata raggiunta dall’amica La Giss.

Nomination e sondaggi

Dopo l’uscita di scena di Lorenzo Tano, Alessia Fabiani e Chiara Balestrieri (ma anche i numerosi ritiri che hanno segnato questa 19esima edizione), l’ottava diretta stagionale de L’Isola dei Famosi 2025 sancirà una nuova eliminazione tramite televoto. In nomination, infatti, ci sono tre concorrenti: Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio concorrente: il naufrago meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare l’Honduras e il reality show. Stando ai sondaggi, al momento, Patrizia è la favorita con il 47% delle preferenze del pubblico. Seguono Teresanna (data al 34%) e Mirko Frezza, fermo al 19% dei voti secondo le proiezioni.

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi in tv e streaming (mercoledì 18 giugno 2025)

L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

Oltre agli appuntamenti del daytime su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), è possibile seguire l’avventura dei naufraghi anche su Mediaset Extra (canale 55 del DT).

