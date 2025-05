L’Isola dei Famosi, anticipazioni: Angelo Famao ci ripensa (tra le lacrime), il primo televoto e cosa vedremo stasera Oggi lunedì 12 maggio 2025 va in onda la seconda diretta stagionale della 19ª edizione del reality show di Canale 5: nomination, sondaggi e chi viene eliminato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’Isola dei Famosi entra nel vivo. Dopo il debutto della scorsa settimana, infatti, oggi lunedì 12 maggio 2025 va in onda la seconda puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nelle vesti di opinionista. Tra prime alleanze e nomination, in Honduras c’è già chi è arrivato al limite e pensa al ritiro. Cosa succederà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni.

L’Isola dei Famosi 19, le anticipazioni della seconda puntata: cosa vedremo

Dopo l’incoraggiante (ma non esaltante) puntata d’esordio al 18,9% di share, L’Isola dei Famosi sbarca nello slot "ufficiale" dei reality show di Canale 5 e debutta nella prima serata del lunedì. Oggi lunedì 12 maggio 2025, infatti, va in scena la seconda diretta stagionale del reality show di Canale 5. Al timone del programma ci sarà ovviamente Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nei panni di opinionista e con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.

Le condizioni estreme della vita sull’Isola hanno già messo alla prova vari concorrenti. Tra primi scontri, alleanze, confronti e tensioni, infatti, c’è chi è si trova in una condizione psicologica e fisica tutt’altro che ideale. Angelo Famao, in particolare, avrebbe pensato al ritiro ("Non sono lucido" ha ammesso il cantante neomelodico di origini siciliane). Stando alle ultime news, tuttavia, la produzione Mediaset sarebbe riuscita a calmarlo, almeno per il momento. "L’avrebbero convinto a rimanere sull’Isola. Dovrebbero dirlo domani sera in diretta. Piangeva come un bimbo al telefono" ha svelato l’esperto di gossip Alessandro Rosica sui social. Anche Antonella Mosetti – dopo uno scontro con Alessia Fabiani – avrebbe avuto un crollo. In confessionale ha ammesso di non essere ancora riuscita a superare il lutto per la scomparsa del padre di tre anni fa: "Ora, lontana da tutto, questo vuoto si amplifica" ha raccontato la showgirl romana.

Tra abbandoni e ritiri ancora in forse, però, non mancheranno anche nuovi arrivi. Dopo l’infortunio che l’ha costretto a rimandare la sua partenza per Cayo Cochinos, infatti, Dino Giarrusso arriverà ufficialmente in Honduras e si aggiungerà al cast dei naufraghi.

Nomination e sondaggi: primo televoto e chi esce

Nella seconda puntata stagionale de L’Isola dei Famosi 2025 in programma stasera si aprirà ufficialmente anche il primo televoto di questa 19esima edizione del relaity show condotto da Veronica Gentili. I primi nominati sono Carly Tommasini, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio naufrago preferito e quindi scegliere chi salvare. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), Patrizia Rossetti guida le proiezioni con il 41% delle preferenze, seguito dal figlio di Rocco Siffredi Lorenzo Tano (36%) e Carly Tommassini (18%); chiude Mario Adinolfi con il solo 5% dei voti.

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi in tv e streaming (lunedì 12 maggio 2025)

L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito). Oltre agli appuntamenti del daytime su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), è possibile seguire l’avventura dei naufraghi anche su Mediaset Extra (canale 55 del DT).

