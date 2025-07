Isola dei Famosi, la finale: il quinto finalista (shock), ultime news e chi vince. Anticipazioni e cosa vedremo stasera Oggi mercoledì 2 luglio va in scena la finalissima del reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: in palio 100mila euro, nomination e sondaggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Cala il sipario su L’Isola dei Famosi. Oggi mercoledì 2 luglio 2025, infatti, va in onda la finalissima del reality show condotto da Veronica Gentili. Nella decima e ultima diretta stagionale i cinque finalisti (di cui uno, a sorpresa, ancora da decidere) si giocheranno la vittoria della 19esima edizione del programma e il montepremi di 100mila euro. Appuntamento in diretta dall’Honduras, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

L’Isola dei Famosi 19, le anticipazioni della finale: cosa vedremo

È giunto il momento del gran finale a L’Isola dei Famosi 2025. Oggi mercoledì 2 luglio, infatti, andrà in onda l’ultima puntata di questa 19esima edizione del reality show, segnata da ascolti non esaltanti e soprattutto dai numerosi ritiri di inizio stagione. In gara sono rimasti sei naufraghi: Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Omar Fantini sono i primi quattro finalisti, mentre Teresanna Pugliese e Gennaro ‘Jey’ Lillo sono in nomination e dovranno affrontare il televoto del pubblico per raggiungere la finale. Al timone della serata, ovviamente, ci sarà Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura nei panni di opinionista con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. Chi vincerà?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come annunciato dalla produzione, stasera i naufraghi dovranno affrontare prove individuali "che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti". Saranno poi i vari televoti flash a decretare le eliminazioni e, infine, il vincitore. Ogni concorrente, inoltre, avrà la possibilità di rivedere il suo percorso in Honduras per capire quanto è cambiato nel corso di questa esperienza.

Nomination e sondaggi: chi va in finale, chi viene eliminato e chi vince

La finale de L’Isola dei Famosi 19 – come anticipato – si aprirà con il televoto che decreterà il nome del quinto finalista. In nomination ci sono Teresanna Pugliese e Gennaro ‘Jey’ Lillo e il pubblico sarà chiamato a decidere chi salvare e chi eliminare. Stando ai sondaggi, a sorpresa, l’illusionista napoletano potrebbe ribaltare la situazione e approdare in finale con il 54% dei voti, con Teresanna ferma al 46% secondo le proiezioni. Un risultato shock dal momento che Teresanna è la seconda favorita (dietro Omar Fantini) per la vittoria finale stando alle quote dei bookmaker. E a proposito dei 100mila euro in palio, al momento i nostri sondaggi indicano proprio Omar Fantini tra i favoriti con addirittura il 60% delle preferenze del pubblico. Mario Adinolfi insegue col 18%, davanti a Loredana Cannata (15%). Più staccati Cristina Plevani, Teresanna Pugliese e Jey Lillo.

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi in tv e streaming (mercoledì 2 luglio 2025)

La finale de L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

Potrebbe interessarti anche