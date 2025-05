L’Isola dei Famosi 2025, ritorno alle origini con Veronica Gentili e rischio flop dietro l'angolo: le cose da sapere Riuscirà la nuova edizione del reality dei naufraghi a far salire gli ascolti di Canale 5 dopo il GF e il flop The Couple?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi sta per partire. Da mercoledì 7 maggio, su Canale 5, il reality dei naufraghi è pronto a sbarcare in Honduras e dare il via a un’edizione che, almeno sulla carta, promette di riportare il format alle sue radici più autentiche, con un ritorno alla sopravvivenza estrema e un cast ricco di volti noti. Al timone del reality show troveremo Veronica Gentili, affiancata in studio dal grande ritorno in Mediaset di Simona Ventura nei panni di opinionista, proprio lei che tenne a battesimo con successo le prime edizioni in Rai del programma. Sulle spiagge di Cayo Cochinos, in qualità di inviato, invece, ci sarà l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, mentre i naufraghi concorrenti dovrebbero essere in tutto 19. Ma a meno di due mesi dalla fine del Grande Fratello, e con ancora The Couple fresco fresco, il timore più grande è che anche questo nuovo capitolo de L’Isola non dia i risultati sperati. Guarda il video con noi e scopri il perché. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche