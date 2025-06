Isola dei Famosi, anticipazioni: doppia eliminazione (e rischiano tutti) per scongiurare la chiusura. Cosa vedremo stasera Oggi mercoledì 4 giugno 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: nomination e sondaggi, chi esce

Torna in onda L’Isola dei Famosi. Il rischio della chiusura anticipata continua a essere lo spauracchio di questa 19esima edizione del reality; oggi mercoledì 4 giugno 2025 la quinta diretta stagionale è dunque chiamata a ‘rilanciare’ lo show di Veronica Gentili dopo gli ascolti deludenti delle prime puntate. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Al fianco della conduttrice ci sarà Simona Ventura nelle vesti di opinionista; Pierpaolo Pretelli sarà invece inviato in Honduras, dove tutti i naufraghi sono a rischio dal momento che è prevista una doppia eliminazione. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

L’Isola dei Famosi 19, le anticipazioni della quinta puntata: prevista una doppia eliminazione

Dopo l’uscita di scena di Alessia Fabiani (condannata dall’ultimo televoto) e l’arrivo di Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati, a L’Isola dei Famosi 19 sono rimasti 13 concorrenti. Nessuno di loro – come detto – può considerarsi salvo. Nella puntata di oggi mercoledì 4 giugno 2025, infatti, è prevista una doppia eliminazione: tutti i naufraghi in Honduras (e non solo i tre in nomination) saranno quindi a rischio. La notizia ha naturalmente gettato ulteriore scompiglio a Cayos Cochinos, dove le tensioni e le polemiche sono già all’ordine del giorno. Mario Adinolfi è sempre sotto accusa e – dopo la lite con Chiara Balistrieri e il confronto con Simona Ventura della scorsa puntata – non ha risparmiato nemmeno i nuovi arrivati. Come reso noto da un comunicato Mediaset delle ultime ore, inoltre, stasera ci sarà un’importante prova con in palio una ricompensa che potrebbe mettere in difficoltà la nuova leader Teresanna Pugliese. La missione è una sola: scongiurare lo scenario della chiusura anticipata, sempre più vicina dopo il brusco calo di ascolti delle ultime dirette.

In studio, ovviamente, ci sarà Veronica Gentili, affiancata da Simone Ventura nei panni di opinionista, ma non solo. Si rivedranno anche alcuni ex volti dell’Isola come Camila Giorgi e Carly Tommasini, costrette al ritiro per problemi fisici, e Alessia Fabiani, ultima eliminata di questa 19esima edizione del programma.

Nomination e sondaggi

La quinta puntata stagionale de L’Isola dei Famosi 2025 in programma questa sera – come anticipato – prevede una doppia eliminazione. Stasera, infatti, rischieranno tutti: in nomination ci sono Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti, ma il secondo televoto coinvolgerà tutti i naufraghi. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio concorrente preferito: il meno votato sarà eliminato e costretto a lasciare il reality. Stando ai sondaggi del portale Forum Free, al momento, Patrizia Rossetti è favorita con più della metà (62%) delle preferenze del pubblico. Segue, un po’ a sorpresa, Mario Adinolfi (22%) e a sua volta Dina Giarrusso con il 16% dei voti. Chi sarà eliminato?

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi in tv e streaming (mercoledì 4 giugno 2025)

L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

Oltre agli appuntamenti del daytime su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), è possibile seguire l’avventura dei naufraghi anche su Mediaset Extra (canale 55 del DT).

