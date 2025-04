L’Isola dei Famosi batte già il Grande Fratello (sulla carta): il cast piace, la svolta di Mediaset Da Mario Adinolfi a Camilla Giorgi passando per Dino Giarrusso e il ritorno di Cristina Plevani: tanti naufraghi diversi tra loro “aiuteranno” Veronica Gentili

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Manca esattamente una settimana al via de L’Isola dei Famosi 2025, che partirà il prossimo 7 maggio in prima serata su Canale 5. Dopo il flop della scorsa edizione di Vladimir Luxuria, il reality show è chiamato al ‘rilancio’ sotto la guida di Veronica Gentili e, almeno per il momento, le premesse sono ottime, a partire dal cast. Dal ritorno di Simona Ventura nelle inedite vesti di opinionista a un gruppo di naufraghi ben assortito tra debuttanti, ex storici, giovanissimi e non, volti dello spettacolo e anche di altri mondi, infatti, la 19sima edizione de L’Isola sembra promettere bene sulla carta. Scopriamo tutti i dettagli.

L’Isola de Famosi: i naufraghi e le premesse per il ‘rilancio’

Mercoledì 7 maggio 2025 la 19esima edizione de L’Isola dei Famosi debutterà ufficialmente in prima serata su Canale 5. Dopo il flop dello scorso anno sotto la guida di Vladimir Luxuria, il mezzo passo falso del Grande Fratello 19 di Alfonso Signorini e l’esordio tutt’altro che convincente di Ilary Blasi al timone di The Couple, L’Isola è chiamato a ‘rilanciare’ lo slot dei reality show della rete ammiraglia Mediaset, dove solo Temptation Island continua a dominare senza rivali. Pier Silvio Berlusconi e i vertici del Biscione hanno deciso di puntare su Veronica Gentili e su un rebranding pressoché totale a partire dal cast che, finalmente, potrebbe rivelarsi vincente, almeno sulla carta. Non solo il ritorno di Simona Ventura nei panni di opinionista; dopo tanto tempo i nomi dei naufraghi destano curiosità potrebbero attirare pubblico (e ascolti) già dal debutto di settimana prossima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cast de L’Isola è stato costruito all’insegna della varietà, con nomi anche distanti tra loro per creare un mix inedito e, forse, vincente per Veronica Gentili. Non manco i debutti assoluti, a partire da Dino Giarrusso (politico ed ex iena) e di Mario Adinolfi, l’ex deputato a dir poco conservatore che promette spettacolo con Carly Tomassini, modella transgender. Spicca poi il ritorno dopo 25 anni nel mondo dei reality di Cristina Plevani, vincitrice della prima, storica, edizione del Grande Fratello. In Honduras ci sarà anche Camila Giorgi, a esattamente un anno dal suo discusso ritiro dal tennis. Non mancheranno gli intrighi interni (seppure a distanza), dal momento che ci saranno anche Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, ex ‘amanti’ di Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, opinionista del reality. Spazio anche ai giovani, dall’ex Amici Nunzio Stancampiano al figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, visto a Ballando con le stelle, ma anche ‘Spadino’ Samuele Bragelli.

Un cast variegato per Veronica Gentili

Di seguito il cast completo de L’Isola dei Famosi 2025, in ordine alfabetico:

Alessia Fabiani

Angelo Famao

Antonella Mosetti

Camila Giorgi

Carly Tommasini

Chiara Balistreri

Cristina Plevani

Dino Giarrusso

Ibiza Altea

Leonardo Brum

Loredana Cannata

Lorenzo Tano

Mario Adinolfi

Mirko Frezza

Nunzio Stancampiano

Omar Fantini

Paolo Vallesi

Patrizia Rossetti

Spadino (Samuele Bragelli)

Teresanna Pugliese

Potrebbe interessarti anche