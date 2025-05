Isola dei Famosi (21 maggio), le anticipazioni: fuga di massa, Antonella verso l’addio e Adinolfi rischia grosso. Cosa vedremo Oggi lunedì 21 maggio 2025 va in onda la terza puntata stagionale della 19ª edizione del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: i sondaggi

L’Isola dei Famosi 19 torna al mercoledì e riparte. Dopo l’ennesimo cambio di programmazione, infatti, oggi mercoledì 21 maggio 2025 va in onda la terza puntata della 19esima edizione del reality show, la prima condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti di opinionista. Stasera si tornerà sicuramente a parlare di quanto successo in settimana, dai ritiri di Angelo Famao e Lenardo Brum alle condizioni di Camila Giorgi e le ultime tensioni esplose tra i naufraghi in Honduras. Cosa succederà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni.

L’Isola dei Famosi 19, le anticipazioni della terza puntata (21 maggio): cosa vedremo

Dopo aver lasciato spazio a Il Volo e Antonella Clerici lo scorso lunedì, L’Isola dei Famosi torna nello slot del mercoledì – in una prima serata non troppo affollata – a caccia di ascolti per rilanciarsi. La 19esima edizione del reality show tornerà infatti in onda oggi mercoledì 21 maggio 2025 nel prime time di Canale 5. Al timone del programma ci sarà ovviamente Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nelle vesti di opinionista e con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.

A Cayo Cochinos, intanto, la situazione si è fatta ancora più pesante. Le condizioni proibitive dell’isola stanno mettendo dura a prova i concorrenti e il rischio è quello di una fuga di massa. Dopo l’eliminazione del figlio del figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, si sono ritirati sia Angelo Famao che Leonardo Brum, ufficialmente per "motivi personali". Come se non bastasse, anche Antonella Mosetti sembra essere arrivata al punto di gettare la spugna e c’è chi è pronto a scommettere che l’annuncio del ritiro arriverà proprio stasera. Camila Giorgi aveva invece abbandonato Playa Uva per un infortunio, ma è rientrata dopo avere effettuato alcuni controlli medici: questa sera spiegherà nel dettaglio quanto successo. La sensazione è che il ritiro di massa sia un pericolo e – stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia – Mediaset sarebbe già al lavoro per provinare nuovi naufraghi da fare partire; tra i nomi circolati ci sarebbe anche quello di Carmen Russo.

I concorrenti in Honduras, invece, sono sempre più divisi tra giovani e "senatori". Nella puntata di oggi duelleranno per una ricompensa importante in palio, mentre il fuoco creerà nuove polemiche (dopo lo scompiglio creato per la violazione del regolamento).

Nomination e sondaggi

Nella terza diretta stagionale de L’Isola dei Famosi 2025 in programma stasera non ci concorrenti in nomination. Per fare fronte ai recenti ritiri, infatti, non sono previste eliminazioni. Sul web, intanto, salgono le quotazioni di Loredana Cannata, che secondo i sondaggi del portale ForumFree è al momento la concorrente favorita del pubblico, con il 28% delle preferenze di chi vorrebbe vederla fuori dall’Isola. Il naufrago meno preferito è invece Mario Adinolfi (37%). Il giornalista ed ex politico, dunque, rischierebbe grosso nel caso in cui finisse nuovamente in nomination.

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi in tv e streaming (mercoledì 21 maggio 2025)

L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

Oltre agli appuntamenti del daytime su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), è possibile seguire l’avventura dei naufraghi anche su Mediaset Extra (canale 55 del DT).

