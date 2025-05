Isola dei Famosi, l’esodo continua: “C’è un nuovo ritiro”. E arrivano due star per salvare Veronica Gentili Cinque concorrenti hanno già mollato e uno è sul punto di farlo: Frezza e Mosetti gli indiziati. Contatti con Carmen Russo e Lorenzo Spolverato per rilanciare il reality.

Cinque concorrenti ritirati in poco più di due settimane. Il bilancio iniziale dell’Isola dei Famosi 2025 è drammatico e rischia di compromettere sul nascere la buona riuscita dell’edizione timonata da Veronica Gentili. In pochi giorni hanno mollato Spadino, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Angelo Famao e soprattutto l’ex tennista Camila Giorgi, colei che doveva essere la grande stella di questa stagione del reality. A suddetti forfait va aggiunto l’addio di Lorenzo Tano Siffredi (eliminato al termine della seconda puntata) e il mancato ingresso di Altea Ibiza, la cui partecipazione è stata bloccata all’ultimo minuto perché già contrattualizzata per un altro programma televisivo (il reality Netflix Too Hot To Handle). Il cast dell’Isola dei Famosi 2025 è già ridotto all’osso, dunque, e proprio per questo la produzione si sta attivando per far sbarcare in Honduras nuovi concorrenti in grado di permettere al programma di arrivare alla sua naturale scadenza del 16 luglio 2025.

Isola dei Famosi, nuovo ritiro in vista: "Crisi nella notte"

Dopo la pioggia di ritiri avvenuta nella puntata di lunedì scorso (quando hanno mollato Spadino, Nunzio e Camila Giorgi), però, l’allarme rosso all’Isola dei famosi non è ancora rientrato. Altri naufraghi sono in crisi nera, debilitati dalla fame e dalle privazioni, per questo non sono da escludere ulteriori abbandoni nelle prossime ore. Lo fa sapere Deianira Marzano, nota esperta di gossip televisivo, che ieri pomeriggio via ‘Instagram’ ha svelato: "Un altro concorrente ha manifestato l’intenzione di lasciare l’Isola: pare che la decisione sia stata presa dopo una notte difficile, tra crisi di pianto e momenti di sconforto. Gli autori stanno tentando ogni strada per fargli cambiare idea, ma al momento lui sembra irremovibile. L’atmosfera nel gruppo è tesa e molti iniziano a temere un effetto domino". I maggiori indiziati all’addio sono due: Mirko Frezza e Antonella Mosetti: entrambi da giorni parlano apertamente di ritiro perché stremati dalla mancanza di cibo.

Nuovi concorrenti in arrivo

Anche Gabriele Parpiglia, su Twitter, ha informato i suoi follower riguardo alle possibili novità in arrivo all’Isola dei famosi "Vi anticipo un nuovo ritiro settimana prossima e gli ingressi (per i nomi che so io ) saranno un flop totale". Per Veronica Gentili, quindi, le cose non sembrano mettersi bene. La conduttrice de Le Iene Show, arrivata quest’anno al timone dell’Isola dei famosi, pur promossa da pubblico e critica per il suo stile asciutto e brillante, deve fare i conti con un esodo imprevisto di concorrenti e con dati d’ascolto in costante calo. Proprio per questo, gli autori del reality si stanno attivando per arruolare nuovi naufraghi capaci di ‘rimpolpare’ il cast e – soprattutto – di attirare l’attenzione dei telespettatori che finora latita. Un nome ‘caldo’ è quello di Carmen Russo, icona televisiva amatissima presso il grande pubblico. La showgirl, apparsa più volta nell’ultima edizione del Grande Fratello per sostenere il marito Enzo Paolo Turchi nella Casa, ha già partecipato in passato all’Isola dei Famosi e ha già dato il suo assenso di massima alla partenza per l’Honduras. Sul web da giorni si parla anche del possibile ingresso nel programma di Lorenzo Spolverato, il concorrente mattatore del Gf 2024/25, avvistato un paio di giorni fa nella sede di Mediaset forse proprio per discutere i dettagli della sua partecipazione al programma.

