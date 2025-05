Isola dei Famosi 2025, arrivano i rinforzi (ma già deludono): due nuovi concorrenti. Chi sono Dopo il ritiro di massa si parlava di Carmen Russo e Lorenzo Spolverato per risollevare le sorti del reality, ma i nuovi nomi non sono all’altezza del compito

L’Isola dei Famosi 19 deve ripartire. Il cast del reality show condotto da Veronica Gentili, infatti, è stato ridotto all’osso, falcidiato da infortuni e momenti di crisi che hanno portato a ben 6 ritiri nelle prime settimane. La produzione è ora chiamata a correre ai ripari e a rimpolpare il cast con nuovi arrivi. Negli ultimi giorni si era parlato di Carmen Russo e Lorenzo Spolverato per risollevare le sorti del programma, ma i nuovi nomi emersi (dalla caratura ben inferiore) potrebbero non essere all’altezza del compito. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi 2025, il ritiro di massa e il nodo cast

Dopo l’eliminazione di Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, a L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata una vera e propria fuga di massa. I primi a gettare la spugna sono stati Leonardo Brum e Angelo Famao, poi è toccato a Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino, mentre dopo 17 giorni è arrivato anche il ritiro di Antonella Mosetti. La 19esima edizione del programma – la prima condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura opinionista – ha così perso ben 7 concorrenti in poco più di due settimane e deve ripartire dalla fase di casting. I nuovi nomi non solo dovranno arricchire il cast dei naufraghi già ridoto all’osso, ma anche risollevare le sorti di un reality crollato al 15,6% negli ascolti tv di share dopo un inizio in sordina.

I nuovi nomi per l’Honduras: chi sono Ahlam El Brinis e Jey Lillo

Negli ultimi giorni, come detto, erano circolati i nomi di Carmen Russo ("veterana" dell’Isola, avendo preso parte sia alla prima edizione che alla nona) e di Lorenzo Spolverato, sulla scia del successo al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, però, i telespettatori si dovranno "accontentare" di due nomi non altrettanto altisonanti nel mondo dello spettacolo. Dopo avere parlato di Carmen Russo, infatti, il giornalista e autore tv ha corretto il tiro e ha fatto i nomi di Ahlam El Brinis e Jey Lillo. Due "vip" dal virgolettato necessario che rischiano di non essere abbastanza per aiutare la causa di Veronica Gentili e dell’Isola. La prima è modella padovana di origini marocchine di 29 anni, Miss Schio nel 2013 e a Miss Italia nel 2015 come Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia. Gennaro "Jey" Lillo è invece un napoletano classe 1997 salito alla ribalta su TikTok; in tv ha debuttato a Tú sí que vales nel 2022 ed è apparso a Ciao Darwin da Paolo Bonolis. Nel 2025 ha preso parte a Pechino Express insieme al fratello Checco nella coppia dei "Magici", eliminata alla quinta puntata.

