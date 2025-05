Isola dei Famosi, ore di caos: ritiro di massa, dramma sfiorato e una espulsione in arrivo Due concorrenti mollano e Camila Giorgi sta male, Frezza rischia la squalifica, sfiorato un incendio pericolosissimo: il reality di Veronica Gentili fa già discutere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, partita da poche settimane, si sta già rivelando piena di scossoni, tra momenti di commozione, polemiche da reality vecchio stampo e piccoli scandali che fanno impazzire i social. La conduzione di Veronica Gentili sta reggendo bene l’urto, anche se i naufraghi iniziano già a dare segni di cedimento, o forse sarebbe meglio dire: di ribellione. Ecco un riepilogo di tutto ciò che è successo negli ultimi giorni.

L’Isola dei Famosi, news e recap della settimana: eliminazioni a sorpresa e il disastro sfiorato

A tenere banco, innanzitutto, l’eliminazione di Lorenzo Tano. Un’eliminazione che ha lasciato di stucco soprattutto lui, convinto che ci fosse qualche piano o isola ‘nascosta’ ad attenderlo. In studio si è vissuto un momento di imbarazzo quando Veronica ha dovuto spiegargli chiaramente che no, l’eliminazione era definitiva. E per il figlio di Rocco Siffredi, il gioco è finito qui. Commozione invece per Mario Adinolfi, che ha appreso della nomina del nuovo Papa, Leone XIV. La notizia lo ha visibilmente toccato: si è fatto il segno della croce e si è lasciato andare a qualche lacrima, regalando un momento virale. Poi è arrivato il turno delle polemiche. "L’accendino gate" è esploso dopo le dichiarazioni di Ibiza Altea, ex concorrente che ha rivelato come alcuni naufraghi, prima della partenza, avessero pianificato di nascondere un accendino addosso. Il dettaglio? Lo avrebbero nascosto tra le parti intime. Una trovata che ha fatto discutere, soprattutto per le implicazioni sul regolamento. Come se non bastasse, fornite dell’accendino ‘illegale’ i naufraghi hanno rischiato di combinare un disastro epocale. Su Playa Giovani, infatti, Leonardo Brum ha acceso il fuoco ma a causa del vento le fiamme si sono alzate incontrollate rischiando di scatenare un incendio pericolosissimo sull’isola: la produzione è dovuta intervenire per spegnere le fiamme ed evitare il peggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mirko Frezza a rischio squalifica, due ritiri e il caso Camila Giorgi

Ha infranto il regolamento anche Mirko Frezza. Prima ha cucinato del pesce per il gruppo dei giovani, cosa non consentita, poi ha ammesso di avergli passato di nascosto delle braci ardenti per permettere loro di accendere il fuoco. Lui stesso ha detto di temere una punizione, ma di non essersi pentito. E non è la prima volta che Mirko decide di seguire la propria morale anziché le regole del gioco, cosa che potrebbe causargli guai grossi: gli autori, infatti, hanno annunciato un provvedimento in arrivo e potrebbe riguardare proprio l’attore romano. Ma non solo. Le ultime ore hanno acuito il caos che regna all’Isola dei Famosi con due ritiri (e mezzo) che rischiano di complicare i piani della produzione. Due naufraghi, infatti, hanno deciso di lasciare il programma: Leonardo Brum e Angelo Famao hanno gettato la spugna per motivi personali. Entrambi sono rientrati in Italia e per questo il televoto lanciato al termine della diretta di lunedì scorso (erano in nomination Carly Tommasini, Patrizia Rossetti, Leonardo Brum e Antonella Mosetti) è stato annullato. Come se non bastasse, è esploso anche il caso Camila Giorgi: l’ex tennista italoargentina ha lasciato momentaneamente l’Isola dei Famosi a causa di un problema di natura fisica. Ieri è stata trasportata in infermeria, ma la produzione non è ha ancora chiarito se rientrerà in gioco o se il suo sarà un addio definitivo.

Isola dei famosi, la prima coppia sulla spiaggia

Oltre al caos dovuto a ritiri, incidenti e infrazioni del regolamento, nei giorni scorsi nelle cronache dall’Honduras ha tenuto banco anche la possibile prima coppia dell’edizione 2025. A far esplodere il gossip è stata Deianira Marzano. L’opinionista ha parlato di un presunto flirt nato tra due naufraghi. Non ha fatto nomi, ma ha detto chiaramente che "hanno fatto cose grosse dietro le palme". Tanto è bastato per accendere la curiosità dei fan e alimentare il chiacchiericcio sui social. Momenti di forte tensione anche tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti. Alessia ha accusato Patrizia di non aver denunciato l’infrazione commessa da Mirko, la Fabiani ha reagito duramente, bollando la collega come "bugiarda"

Potrebbe interessarti anche