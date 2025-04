Lorenzo Spolverato programma in Mediaset? L’indiscrezione Lorenzo Spolverato potrebbe approfittare del suo grande momento di popolarità per avere un programma su misura a Mediaset.

Potrebbe esserci una nuova, interessante avventura televisiva nel futuro di Lorenzo Spolverato. Il giovane modello e influencer, dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello torna al centro del gossip con una voce che, se confermata, segnerebbe una svolta importante nella sua carriera sul piccolo schermo. Si parla infatti della possibilità di vederlo protagonista di un nuovo progetto targato Mediaset, ipotesi che sta già facendo discutere gli addetti ai lavori e i fan.

Spolverato, classe 1998, originario di Corsico, si è fatto notare nella casa più spiata d’Italia non solo per la sua bellezza e il suo carattere solare, ma anche per alcuni momenti di forte emotività che lo hanno reso uno dei concorrenti più seguiti dell’edizione condotta da Alfonso Signorini grazie alla storia con Shaila. Proprio il conduttore, tra l’altro, sembra essere stato uno dei principali estimatori di Lorenzo, tanto da considerarlo tra i "protetti" del reality. E ora, a quanto pare, il nome di Spolverato circola sempre più spesso nei corridoi di Cologno Monzese.

Lorenzo Spolverato potrebbe avere un suo programma di Mediaset

L’ipotesi che Lorenzo Spolverato possa presto tornare in televisione, stavolta però non come concorrente ma come protagonista di un programma tutto suo, si fa sempre più insistente. A lanciare l’indiscrezione sono stati alcuni esperti di gossip, tra cui Amedeo Venza e Deianira Marzano, che nelle ultime ore hanno pubblicato sui social delle "storie" molto eloquenti proprio riguardo al futuro televisivo del giovane ex gieffino. Secondo quanto riportato, Spolverato sarebbe stato avvistato più volte negli ambienti Mediaset, dove si starebbe lavorando a un progetto pensato su misura per il suo stile e la sua personalità.

Si parla, infatti, di un format in grado di valorizzare il carisma e l’energia di Lorenzo, rendendolo il vero e proprio volto di una nuova proposta del palinsesto. Un ruolo da protagonista che potrebbe rappresentare il debutto ufficiale di Spolverato come conduttore o inviato, aprendo per lui le porte di una carriera televisiva più strutturata dopo l’esperienza da concorrente.

Già all’inizio del mese era circolato il rumor di una possibile partecipazione di Spolverato come inviato a Le Iene, ma le voci si erano poi affievolite. Ora, però, l’indiscrezione sembra trovare nuova linfa grazie agli ultimi aggiornamenti pubblicati da Venza e Marzano. "Nei corridoi Mediaset si sente spesso il nome di Lorenzo Spolverato. Si parla di un progetto confezionato apposta per lui, che potrebbe rivelarsi una delle sorprese della prossima stagione televisiva", hanno fatto sapere i due esperti.

Il gossip si arricchisce anche di altre suggestioni: "Lorenzo è tra i più richiesti, potrebbe non limitarsi alla TV ma essere presente anche in eventi musicali, magari dietro la consolle", ha aggiunto Amedeo Venza, lasciando intendere che il futuro di Spolverato possa spaziare tra più mondi dello spettacolo.

Va ricordato che durante la sua permanenza al Grande Fratello, Lorenzo è sempre stato visto come uno dei concorrenti più vicini ad Alfonso Signorini, che non ha mai nascosto di apprezzarne la genuinità e il potenziale mediatico. La relazione con Shaila ha contribuito a creare un fandom molto agguerrito che continua a seguirlo sui social. Una protezione quella di Signorini e un amore dei fan che ora potrebbero tradursi in nuove opportunità, anche alla luce delle voci sempre più insistenti su un possibile approdo dello stesso Signorini alla guida del daytime di Pomeriggio Cinque, nel caso in cui Myrta Merlino dovesse lasciare la conduzione. I due potrebbero essere i volti nuovi dei palinsesti Mediaset.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione su Lorenzo Spolverato e il suo possibile programma in Mediaset continua a far parlare e alimenta le aspettative di chi spera di rivederlo presto in televisione, stavolta in una veste del tutto nuova.

