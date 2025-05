Isola dei Famosi, sondaggi televoto: tra Patrizia e Mirko c’è una sorpresa. Chi viene eliminato stasera La quarta puntata del reality show condotto da Veronica Gentili in onda stasera su Canale 5 sancirà una nuova eliminazione: nomination e chi esce dopo la ‘fuga’

L’Isola dei Famosi 19 perde un altro concorrente. Niente abbandoni o ritiri della ultima ora: questa volta in Honduras andrà in scena una nuova eliminazione. Nella puntata di oggi mercoledì 28 maggio 2025 del reality show condotto da Veronica Gentili, infatti, verrà riaperto il televoto che decreterà chi sarà il prossimo naufrago a rientrare in Italia. In nomination, a sorpresa, ci sono tre concorrenti: chi sarà costretto a lasciare Cayos Cochinos? Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione.

L’Isola dei Famosi 19, le nomination: chi rischia nella puntata di oggi

Archiviato (si spera) il caos delle ultime settimane, stasera a L’Isola dei Famosi verrà decretata una nuova eliminazione. Se la scorsa settimana era infatti saltato il televoto per contenere la ‘fuga’ generale dei naufraghi, nella puntata di oggi mercoledì 28 maggio 2025 il pubblico tornerà a votare. Dopo l’eliminazione del figlio di Rocco Siffredi Lorenzo Tano, i ritiri di Angelo Famao e Leonardo Brum, l’infortunio di Camila Giorgi e il forfait di Spadino e Nunzio Stancampiano è arrivato il ritiro anche di Antonella Mosetti. Per rimpolpare il cast di questa 19esima edizione de L’Isola, però, sono in arrivo tre nuovi concorrenti: in Honduras sono infatti attesi Ahlam El Brinis, Gennaro "Jey" Lillo e Jasmin Melika Salvati.

Questa sera, però – come detto – ci sarà anche una nuova eliminazione. In nomination ci sono tre naufraghi: Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. La prima è stata ‘condannata’ dalla lite con Antonella Mosetti, il secondo (forse) dalla sua riservatezza, mentre Patrizia è la vera e propria "veterana" della televisione e dei reality dopo avere preso parte a La Fattoria, Pechino Express e il Grande Fratello Vip.

Sondaggi Isola dei famosi (oggi 28 maggio): chi viene eliminato e chi si salva, risultati e percentuali

Condotta da Veronica Gentili (affiancata da Simona Ventura nelle vesti di opinionista in studio e con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras), la quarta diretta stagionale de L’Isola dei Famosi 2025 in programma oggi in prima serata su Canale 5 riaprirà ufficialmente il televoto. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio naufrago preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e costretto a lasciare il programma. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), al momento, Patrizia Rossetti è la grande favorita con più della metà (53%) delle preferenze del pubblico. Mirko Frezza insegue con il 33% dei voti e rischia così come Alessia Fabiani, ferma al 14% secondo le proiezioni.

Ecco le percentuali di gradimento delle tre concorrenti dell’Isola dei famosi al televoto di stasera (28 maggio 2025):

