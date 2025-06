Isola dei Famosi, la maxi-penale per chi si ritira. Quanto sborsano i naufraghi ‘scappati’ dall'Honduras Un'indiscrezione svela la presunta penale per chi abbandona l’Isola dei Famosi: fino all’80% del cachet concordato con la produzione.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Mentre l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi si avvia mestamente verso le battute finali (QUI le pagelle della puntata di ieri), complice un andamento deludente negli ascolti, torna d’attualità uno dei temi più discussi relativi al dietro le quinte del reality di Canale 5: l’esistenza di una penale economica per i concorrenti che decidono di abbandonare il programma prima del tempo. Una voce che riemerge puntualmente ogni anno, ma che stavolta è particolarmente centrale, vista la raffica di ritiri che ha colpito l’edizione condotta da Veronica Gentili.

Isola dei Famosi: quanto pagano davvero i ritirati? L’indiscrezione sulla maxi-penale

Iniziata lo scorso 7 maggio, L’Isola dei Famosi 2025 in meno di un mese e mezzo ha visto gettare la spugna ben sette concorrenti, per motivi personali o di salute: Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Spadino, Antonella Mosetti e, più recentemente, Carly Tommasini. Un esodo solo in parte prevedibile, vista la natura estrema del programma, ma che ha comunque colto di sorpresa sia il pubblico che gli autori: in nessun’altra edizione si era mai verificato un fuggi fuggi così corposo dalle spiagge dell’Honduras. Ma quanto costa davvero ritirarsi dall’Isola?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A riaccendere la discussione ci ha pensato la giornalista Grazia Sambruna, che questa mattina su X (ex Twitter) ha pubblicato un post contenente un’indiscrezione sulla presunta penale applicata ai naufraghi che decidono di abbandonare il gioco. Secondo quanto riportato, chi lascia anticipatamente l’Isola dovrebbe restituire fino all’80% del cachet maturato fino a quel momento. Ecco il suo post:

"C’è una domanda che aleggia intorno all’#isola fin dalla prima puntata: ma con tutti ‘sti ritirati, esisterà ancora LA PENALE? La risposta è sì. E a quanto ammonta? Mi sibillinano che sia l’80% del cachet maturato fino al momento del ritiro. Traete pure conclusioni a piacere".

Una regola mai confermata: la produzione tace

Qualora fosse confermata, la notizia smentirebbe le voci circolate un paio di settimane fa, quando si era diffusa l’ipotesi che a facilitare i numerosi ritiri fosse stata proprio l’assenza di una penale.

È bene chiarire che né Mediaset né la produzione de L’Isola dei Famosi hanno mai confermato l’esistenza o l’attuale validità di tale clausola contrattuale. Anche i concorrenti ritiratisi in questa edizione non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, mantenendo il massimo riserbo come probabilmente previsto dai loro accordi contrattuali.

Potrebbe interessarti anche