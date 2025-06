Isola dei Famosi, allarme Mario Adinolfi: “Prossimo a ritirarsi”. Le sue parole preoccupano Il giornalista vive giorni difficili e confessa: “Il mio corpo non regge”. Ipotesi ritiro concreta, ma per il reality sarebbe un disastro: ecco perché.

L’Isola dei ritiri rischia di fare una nuova vittima. Stavolta, forse, la più illustre di tutte. Spifferi in arrivo dall’Honduras raccontano infatti di un Mario Adinolfi particolarmente provato negli ultimi giorni. Dopo 26 giorni trascorsi sulle spiagge delle Cayos Cochinos, la sua tenuta mentale e – soprattutto – il fisico iniziano a vacillare, tanto che il suo caso è seguito con particolare attenzione dalla produzione, spaventata dall’idea di perdere uno dei pochi concorrenti che riesce a portare in hype l’Isola dei famosi.

Isola dei Famosi, scatta l’allarme per Mario Adinolfi: ritiro vicino?

Mario Adinolfi non è un naufrago come gli altri. La sua condizione fisica di evidente sovrappeso, per sua stessa ammissione, è un ulteriore limite alla già grama vita destinata ai naufraghi, costretti a bivaccare con pochissimo cibo e senza comodità su di un’isola sperduta al largo delle coste dell’Honduras. Gli organizzatori del reality già aveva preventivato tale problematica e per questo sin dall’inizio hanno predisposto per lui alcuni ‘confort’ extra quali un letto e una panchina, esonerandolo inoltre da prove fisiche intense. Potrebbero però non bastare a trattenere il giornalista ed ex politico a lungo nel programma.

Adinolfi in crisi: "Il mio corpo non regge"

A quasi un mese dall’inizio dell’Isola dei famosi, infatti, Mario Adinolfi è vicino alla soglia massima della sopportazione. Da giorni il suo malumore è palese e appare sempre più insofferente, stremato nel corpo e nella mente dalla permanenza sull’isola. "Mi sento appesantito, frustrato. La notte non dormo e il telo mi copre la visuale del cielo", ha dichiarato pochi giorni fa durante uno sfogo con i suoi colleghi naufraghi. E poi ha parlato anche dei problemi fisici che impattano sulla sua esperienza nel programma: "Con il peso che ho, camminare sulla sabbia è come muoversi nelle sabbie mobili: è una fatica immensa. Ora, non posso nemmeno più fare il bagno, e questa è una delle rinunce più pesanti. Il mio corpo non regge".

L’esperta: "Sarà il prossimo a ritirarsi"

I segnali lanciati dal fondatore del Popolo della Famiglia, non lasciano presagire nulla di buono riguardo al suo futuro nel reality. Anche sul web da giorni gli utenti hanno notato il suo down fisico e mentale, tanto che molto ipotizzano un ritiro imminente. Lo ha fatto anche l’infuencer ‘gossippara’ Deinaria Marzano, che ieri ha dedicato una storia su Instagram ad Adinolfi sbilanciandosi in modo netto sul suo addio all’Isola dei Famosi: "Sarà il prossimo naufrago ad abbandonare l’Isola".

Isola dei Famosi, cast falcidiato dai ritiri (e ascolti a picco)

Se così fosse, per gli autori sarebbe una pessima notizia. Adinolfi è il ‘villain’ dell’Isola dei famosi 2025, il ‘cattivo’ (in chiave televisiva, s’intende) sempre pronto a creare polemiche e a far discutere, sia gli altri naufraghi che il pubblico a casa. Le (poche) volte che questa edizione dell’Isola ha sfondato il muro del disinteresse generale diventando argomento di dibattito, c’era sempre lui di mezzo, come con le sue uscite contro le adozioni da parte di coppie omosessuali che hanno infiammato il web e causato la risposta (piccatissima) di Simona Ventura durante la scorsa diretta. Senza contare che un suo eventuale abbandono andrebbe ad accorciare ulteriormente un cast già ridotto all’osso dalla pioggia di ritiri arrivata nel corso delle prime tre settimane del programma. Finora hanno abbandonato l’Isola dei famosi sette naufraghi: Spadino, Camila Giorgi, Famao, Antonella Mosetti, Carly, Leonardo Brum e Nunzio Stancampiano. Un fuggi fuggi generale mai visto nelle precedenti edizioni che sta contribuendo a compromettere la riuscita dell’edizione timonata da Veronica Gentili, che finora staziona su quote di share parecchio deludenti.

