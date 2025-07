Isola dei famosi, il meglio di questa edizione: dalla squalifica epocale ai ritiri di massa, passando per la vincitrice Un'edizione che, nonostante un calo di ascolti che ha costretto la rete e la conduttrice a correre ai ripari, ha fatto parlare molto di sé: ecco i momenti top.

Che l’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi fosse partita con un mezzo passo falso era chiaro, dato il fuggi fuggi generale dei concorrenti già dalle primissime settimane. Ma con il tempo il programma è riuscito gradualmente a rispettare le aspettative del pubblico: tra ritiri a catena, polemiche che si trascinano anche fuori dal gioco e momenti che nemmeno gli autori più fantasiosi avrebbero potuto scrivere. Veronica Gentili ha tenuto botta, anche se l’isola è diventata, puntata dopo puntata, una zona di guerra, con naufraghi stremati, nervi a fior di pelle e colpi di scena che si rincorrono. Ecco cosa è successo di memorabile in questa edizione del reality.

Isola dei Famosi 2025: Ibiza Altea fuori a forza e l’accendino gate

Partiamo dalla squalifica di Ibiza Altea, che ha fatto rumore più di qualsiasi eliminazione. La concorrente è stata cacciata per violazione del regolamento, ma a far parlare è stata soprattutto la sua rivelazione choc sull’accendino: secondo lei, alcuni naufraghi avrebbero tentato di portarne uno sull’isola nascosto nelle parti intime. Una trovata surreale, ma non troppo, considerando che poco dopo su Playa si è acceso un falò con fiamme fin troppo alte. Il risultato è stato un incendio sfiorato e intervento d’urgenza della produzione per evitare il disastro. L’accendino gate è diventato subito trending topic.

Isola dei Famosi 2025, recap di questa edizione: ritiri a non finire

Se la squalifica non bastava, sono arrivati anche i ritiri in blocco. Prima Angelo Famao e Leonardo Brum, poi Nunzio e Spadino. Tutti fuori per motivi personali, ma le dinamiche interne sembrano aver giocato un ruolo. A sorpresa, anche Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare, spiegando che non se la sentiva più di continuare. Il risultato è un cast decimato e un televoto completamente annullato.

Malori frequenti, Jasmin nella bufera, Adinolfi si rasa e Vallesi si inginocchia

A rendere la situazione ancora più tesa ci hanno pensato i problemi di salute. In due giorni sono stati tre i naufraghi visitati dal personale medico: prima Teresanna e Carly, poi è toccato a Dino Giarrusso. Malori diversi, ma la sensazione è che le condizioni sull’isola stiano diventando troppo estreme anche per chi era partito con lo spirito d’avventura.

Fuori dal gioco, intanto, Jasmin Salvati finisce travolta dalle polemiche. Durante un confessionale si è lasciata andare a una frase infelice su Chiara, accusandola di "fare la vittima". Accusa che in molti hanno letto come un caso di victim blaming, con un’ondata di critiche immediate. Memorabile anche il momento in cui in studio, Veronica Gentili ha scelto di aprire la puntata con un discorso serio e sentito sulle condizioni a Gaza, un gesto che ha colpito il pubblico.

C’è stato anche spazio per momenti meno pesanti. Mario Adinolfi ha deciso di rasarsi completamente i capelli per ottenere una bistecca come premio, lasciando tutti di stucco. Ma il momento più tenero è arrivato da Paolo Vallesi, che ha fatto una proposta di matrimonio in diretta, tra gli applausi dei presenti.

Cristina Plevani trionfa, vent’anni dopo

E alla fine, in mezzo a tutto questo caos, è arrivata anche la vittoria. Cristina Plevani ha trionfato, riportando in alto il nome della vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Un cerchio che si chiude, con un successo inaspettato ma meritato. Una vera sopravvissuta, non solo al reality, ma anche a un’edizione che difficilmente sarà dimenticata.

