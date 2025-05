Flop Isola dei famosi, le tre cose che stanno affondando l’edizione di Veronica Gentili (e il rischio chiusura) Dopo la terza puntata, il palese (e continuo) calo di ascolti non può che destare preoccupazione: ecco perché il pubblico sta ignorando il reality.

Nonostante il grande impegno di Veronica Gentili, sempre puntuale, rispettosa e coinvolgente nel ruolo di conduttrice dell’Isola dei famosi, nonché particolarmente apprezzata dai telespettatori, anche questa edizione sembra destinata ad affondare. Gli autori le hanno provate davvero tutte, dall’ingaggio di Simona Ventura in studio come opinionista, al ritorno al format più classico senza troppi passaggi da un’Isola all’altra. La prima puntata della nuova edizione del reality ha registrato il 18,9% share, la seconda si è invece fermata al 17,4%, mentre la terza puntata di ieri sera ha raggiunto solo il 15,6%. Questo calo di ascolti risulta indubbiamente preoccupante, ma se il pubblico ha deciso di guardare altro dovranno pur essersi dei motivi: scopriamoli.

L’Isola dei famosi 2025, perché non funziona: tre motivi

Il primo motivo che potrebbe aver portato i telespettatori ad allontanarsi dall’Isola dei famosi, potrebbe essere l’overdose di reality degli ultimi mesi. Canale 5 ha infatti spinto molto su questo tipo di format, mandando in onda ben 6 mesi di Grande Fratello, poi il nuovo reality game The Couple e ora l’Isola dei famosi. Il tutto senza pause e riproponendo, come vuole il più classico format del reality, sempre le stesse dinamiche. I telespettatori potrebbero dunque essersi stancati, tanto da iniziare a preferire format di altro tipo su altri canali.

I troppi ritiri nel cast

Il secondo motivo che sta portando questa edizione dell’Isola ad affondare è senza dubbio il grande numero di ritiri dal gioco. In sole due settimane abbiamo già assistito a cinque concorrenti che hanno abbandonato il cast: Leonardo Brum, Angelo Famao, Nunzio Stancampiano, Samuele "Spadino" Bragelli e Camila Giorgi. Questo senza contare gli altri naufraghi che ogni giorno esprimono apertamente il loro disagio e il pensiero di voler lasciare il programma, come Antonella Mosetti. In questo modo, però, il pubblico non riesce ad affezionarsi al cast, alle storie dei concorrenti e, di conseguenza, interessarsi a loro.

In più, come la stessa Veronica Gentili ha giustamente ribadito nel corso della diretta di ieri sera, i concorrenti scelti sapevano fin dall’inizio a cosa sarebbero andati in contro, e al fatto che sarebbe stata un’esperienza fatta di fatica, fame e stenti, e non certo una vacanza in un resort di lusso. Ora, questi continui abbandoni per fame (a parte quello della Giorgi per motivi familiari) appaiono dunque come una vera e propria presa in giro, sia nei confronti della produzione che del pubblico a casa.

Isola dei famosi a rischio chiusura? Colpa (anche) di un format vecchio e mai aggiornato

Il terzo motivo del flop potrebbe riguardare il format stesso del reality. L’isola dei famosi è un programma molto longevo e per tanti anni ha avuto un grande successo. Ora, però, pare che il format stia risentendo molto del peso dell’età e del non essersi mantenuto al passo con i tempi. Al giorno d’oggi, infatti, i reality stanno in piedi soprattutto grazie al mondo dei social e ai fandom che seguono in diretta i loro concorrenti preferiti, commentando e condividendo contenuti. L’isola è però un programma in diretta solo la sera della puntata e le clip mostrate nei daytime sono tutte registrate (e spesso edulcorate) dagli autori, senza dinamiche davvero interessanti che possano far presa sul grande pubblico.

Davanti a tutto questo, il calo degli ascolti risulta dunque comprensibile (forse meno per i vertici Mediaset insoddisfatti dei risultati). Ora, occorre capire se il format riuscirà a rialzarsi, perché in alternativa potrebbe rischiare la chiusura anticipata come accaduto a The Couple a causa dei bassi ascolti. Al momento sembra proprio che l’unica scelta giusta sia stata quella di mettere Veronica Gentili alle redini e, almeno su questo, il buon Pier Silvio può dirsi soddisfatto. Sul resto, si vedrà.

