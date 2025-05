Isola dei Famosi, settimana assurda: fuga incontrollata, rivolte e le parole durissime di Veronica Gentili Camila Giorgi e Antonella Mosetti lasciano il gioco, Nunzio e Spadino minacciano gli autori e abbandonano in diretta. Intanto i gruppi si fondono in uno.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, partita da poche settimane, si sta già rivelando un mix esplosivo di emozioni, colpi di scena e tensioni. Veronica Gentili, al timone per la prima volta, ci ricorda che anche quest’anno l’Honduras non fa sconti a nessuno. Tra ritiri, liti, minacce alla produzione e appelli in diretta, l’ultima settimana sull’Isola è stata una vera Odissea e rischia di impattare in modo pesante sul proseguimento del reality di Canale 5. Vediamo cosa è successo.

Isola dei Famosi 2025, news e recap: la settimana più caotica di sempre, sei ritiri e minacce

La settimana si apre con una notizia pesante: Camila Giorgi lascia il gioco. L’ex tennista ha abbandonato il reality per motivi familiari, lasciando l’Isola con discrezione e senza polemiche, ma la sua uscita ha comunque colpito il gruppo. Non è stata l’unica. Sempre durante la puntata di mercoledì sera, infatti, hanno molltato anche Nunzio Stancampiano e Spadino, esasperati dalla fame e da dinamiche che non hanno mai veramente digerito. I due prima hanno minacciato la produzione chiedendo cibo. Di fronte al rifiuto degli autori, hanno deciso di lasciare l’Isola in diretta lasciando tutti a bocca aperta. Una scena surreale, che ha mandato in tilt i fan e costretto la produzione a correre ai ripari. Il fuggi fuggi generale dall’Isola, però, è proseguito ieri, perché anche Antonella Mosetti ha deciso di tornare a casa, incapace di superare il dolore per la recente perdita del padre. Un addio sofferto, arrivato dopo giorni di fragilità emotiva e crisi in diretta. Al momento, dunque, i ‘conti’ del reality sono a dir poco preoccupanti: in meno di tre settimane sono già sei i concorrenti che hanno deciso di ritirarsi (più l’eliminato Lorenzo Tano Siffredi). E inoltre ce c’è almeno un altro naufrago – Mirko Frezza – che sta accarezzando l’idea di mollare, quindi nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori (e sgradite) novità dall’Honduras.

La mossa (sbagliata) degli autori

Dopo l’esodo di concorrenti vissuto nell’ultima settimana, le polemiche sul web fioccano e si è fatta strada una teoria (non confermata) lanciata da Deianira Marzano. Secondo l’influencer specializzata in retroscena legati al mondo televisivo, in questa edizione dell’Isola dei famosi gli autori avrebbero deciso di diminuire la razione di cibo giornaliera destinata ai naufraghi con l’obiettivo di alzare la tensione nel gruppo per favorire la nascita di dinamiche interessanti. Una mossa, questa, che avrebbe contribuito a causare la pioggia di ritiri arrivati negli ultimi giorni.

Isola dei Famosi 2025, televoto da brividi e nuovi concorrenti

Gli autori, inoltre, proprio negli ultimi giorni hanno deciso di portare un nuovo cambiamento: via la divisione tra ‘Giovani’ e ‘Senatori’, ora sbarcati tutti insieme su Playa Dos. Un tentativo di rimescolare le carte e creare un gruppo più coeso, o almeno più stabile. Nel frattempo, Omar Fantini si è confermato ancora una volta leader, per la terza settimana di fila. Un record in questa edizione, che lo consacra come uno dei protagonisti più solidi del cast. E mentre sull’Isola si cercano nuovi equilibri, a casa si commentano le nomination: in ballo ci sono Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. Il televoto deciderà chi dovrà abbandonare il gioco nella puntata del 26 maggio. La prossima diretta, inoltre, potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena. Data la ‘fuga’ di sei concorrenti, infatti, la produzione dell’Isola dei Famosi ha riaperto i casting con lo scopo di trovare nuovi vip da spedire in Honduras. Al momento circolano diversi nomi tra cui quelli di Carmen Russo e Lorenzo Spolverato, due ‘big’ che potrebbe contribuire ad attirare l’attenzione del pubblico interrompendo il trend negativo degli ascolti vissuto dal reality in queste prime settimane.

La moglie di Adinolfi contro Loredana Cannata

Nel frattempo, fuori dal gioco, fa parlare la moglie di Mario Adinolfi. Silvia Pardolesi è intervenuta per difendere il marito, sottolineando quanto Mario stia dando tutto se stesso per arrivare in fondo, criticando Loredana Cannata per averlo nominato a causa delle sue convinzioni. Infine, da segnalare un momento inaspettato ma molto sentito: durante la diretta, Veronica Gentili ha lanciato un appello accorato alle istituzioni italiane ed europee per intervenire nella crisi umanitaria a Gaza. "Voglio lanciare un appello, noi siamo qui a giocare ad un gioco nel quale ci si mette alla prova, e si accetta volontariamente di soffrire la fame. Purtroppo, in questo momento, in un posto poco lontano da questo studio, a Gaza, ci sono migliaia di bambini e non solo bambini ovviamente, che la fame la soffrono, ma non per scelta, perché si trovano in guerra senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari. Vedere tutti i giorni la loro disperazione e sapere di non poter fare nulla ci fa sentire inutili e impotenti, quindi, questa sera io voglio chiedere a tutte le istituzioni italiane ed europee che si facciano carico, da subito, di questa situazione, perché davvero non si può più aspettare", le parole dure della conduttrice. Un gesto che ha colpito il pubblico, ricordando che, anche in un reality, a volte ci sono realtà ben più urgenti da tenere a mente.

