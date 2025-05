Isola dei Famosi (21 maggio), cosa è successo: Camila Giorgi abbandona, Nunzio e Spadino si ritirano per la mancanza di cibo. Chi è al televoto Nella puntata del 21 maggio dell'Isola dei Famosi, Omar Pedrini è di nuovo leader, Nunzio e Spadino si ritirano: cosa è successo

La terza puntata dell’Isola dei Famosi, reality show condotto da Veronica Gentili su Canale 5 mercoledì 21 maggio, si apre con la comunicazione dell’annullamento del televoto in seguito al ritiro di Leonardo Brum e Angelo Famao. Si parla delle differenze tra il gruppo dei Giovani e quelli dei Senatori. Prende la parola Paolo Vallesi e spiega: "Abbiamo attraversato delle situazioni difficili, un ragazzo a 20 anni non riesce a reggere alle difficoltà con altrettanta forza e tenacia come la abbiamo noi nonostante non possiamo competere a livello fisico". Teresanna interviene e dice di non essere d’accordo: "Io parlo a nome del mio gruppo perché li osservo. I ragazzi hanno bisogno di una guida, non hanno l’esperienza di avere un punto di riferimento". Secondo Spadino, i Senatori stanno giocando con la speranza di indebolire i Giovani mentre Dino Giarrusso ribadisce la non riconoscenza dei Giovani.

L’isola dei Famosi, puntata 21 maggio 2025: cosa è successo

Durante la settimana, Mirko Frezza del gruppo dei Senatori ha ceduto un bastone ancora caldo a Nunzio Stancampiano e al gruppo dei Giovani per aiutarli ad accendere il fuoco. Un gesto che non è sfuggito all’attenzione dello Spirito dell’Isola, che ha deciso di intervenire con una punizione. Per alcuni si è trattato di un atto di altruismo, mentre per altri è stata una scelta poco opportuna, soprattutto perché da parte dei destinatari non è arrivato nemmeno un ringraziamento.

A fare la spia sulla questione del fuoco è stata Alessia Fabiani che ha detto che Mirko aveva aiutato il gruppo dei Giovani. Ne nasce una discussione la Gentili è costretta ad intervenire: "Tra poco diventa un talk politico. Non fatemi tornare nei panni con il frustino". Segue una sfida di cultura generale. I primi due a sfidarsi in matematica sono Nunzio e Dino che vince. Seconda sfida in grammatica italiana vede schierati Carly e Alessia (è lei a vincere). A sfidarsi in geografia sono Mario Adinolfi e Spadino che sbagliano la risposta. A vincere sono stati i Senatori contro i Giovani. La ricompensa è un piatto di pasta al sugo. Mirko Frezza, Antonella Mosetti e Cristina Plevani hanno però rifiutato generando una reazione di choc nella conduttrice: "Non è mai successo nella storia dell’Isola che rinunciassero al cibo, mi aspettavo la grande abbuffata, che tutti corressero, sono veramente strategici".

Camila Giorgi abbandona dall’Isola de i Fam osi: il motivo

In apertura di puntata, Veronica Gentili annuncia l’assenza di Camila Giorgi: "Non c’è Camila Giorgi in questo momento è al Cayo. Purtroppo sono sopraggiunti dei motivi familiari e si sta cercando di capire il da farsi, poi vi spiegheremo meglio più avanti". Nei giorni scorsi, Camila era stata costretta a lasciare i suoi compagni per via di alcuni problemi di salute per cui erano stati necessari accertamenti medici. Durante la puntata, Camila si presenta in collegamento. Veronica Gentili spiega che Camila è costretta a lasciare l’Isola per problemi familiari. Una decisione che la campionessa di tennis è stata costretta a prendere seppur a malincuore per stare accanto alla sua famiglia: "È stata un’esperienza da fare, non sono arrivata qui molto pronta ma è stata dura. Sono felice di questo traguardo ed è stato bello conoscere certe persone". Secondo Camila a vincere l’Isola dei Famosi dovrebbe essere Carly. Veronica Gentili non esclude che Camila Giorgi possa rientrare in gioco se i problemi familiari dovessero risolversi.

Spadino e Nunzio si ritirano dall’Isola dei Famosi

Spadino e Nunzio dicono di soffrire la mancanza di cibo. Veronica Gentili spiega al pubblico che entrambi si sono resi protagonisti di un comportamento grave chiedendo alla produzione di mangiare e minacciando l’abbandono del reality in caso contrario. Veronica Gentili si arrabbia e chiede spiegazioni: "Non mi sento più me stesso, ho problemi fisici, devo mangiare e ho chiesto un pasto per stasera. Non ho fatto minacce se vogliamo fare audience su di me ne vado", dice Spadino. "L’Isola non fa prigionieri, se ha voglia di resistere lo fai altrimenti te ne vai a casa. Non vi imbavagliamo". Di stesso avviso anche Nunzio Stancampiano: "Non mi sono mai lamentato, ma io vado a casa perché non sono più me stesso. Avevo una pressione a 140 e mi sono spaventato. Ho fatto i conti con me stesso, non sono felice, sono stato leader tutta la settimana e penso di dovermi prendere cura di me stesso". A nulla valgono i consigli della Ventura di dare un messaggio importante ai ragazzi che li vedono come esempi perché sia Nunzio che Spadino decidono di mettere un punto a questa esperienza.

Isola dei Famosi 2025: le nomination della terza puntata

Di seguito le nomination della terza puntata dell’Isola dei Famosi:

Le nomination dei Senatori:

Antonella Mosetti nomina Mirko Frezza: "Non ce la fa, soffre di esaurimento nervoso. Penso che sia stanco veramente tanto".

Dino nomina Patrizia Rossetti: "La vedo in difficoltà e mi sembra giusto aiutarla".

Patrizia Rossetti nomina Alessia Fabiani: "Spero che cambi"

Paolo Vallesi nomina Patrizia Rossetti: "Lo faccio per il suo bene, la vedo provata"

Mirko Frezza nomina Loredana Cannata

Mario nomina Patrizia Rossetti: "La vedo stanca, ha un piccolo infortunio che è molto fastidioso".

Cristina Plevani nomina Alessia: "C’è chi si dà da fare e chi sfila".

Loredana nomina Mirko Frezza: "Lui ha problemi con me, spero mi chieda scusa e ammetta di aver sbagliato"

Le nomination dei Giovani:

Teresanna nomina Alessia: "Non mi sento in connessione con lei, non mi sono sorpresa per il fatto che avesse fatto la spia. Non ha un cuore".

Alessia Fabiani nomina Patrizia Rossetti: "Non c’è feeling tra noi".

Carly nomina Patrizia: "In questi due giorni l’ho vista in difficoltà, non è una nomination fatta con malizia. Per lei è difficile tirare avanti la giornata".

Chiara nomina Mario: "Certe cose che dice vanno contro il mio punto di vista, il fatto anche di aver paragonato questo gioco al Monopoli".

Televoto Isola dei famosi 2025, chi rischia l’eliminazione: Patrizia, Alessia e Mirko

Il nominato dei Senatori è Patrizia, mentre il nominato dei Giovani è Alessia. Il leader Omar Pedrini manda in nomination Mirko Frezza: "E’ stanco, l’ho visto trasformato più volte, lui teme questa trasformazione e gli regalo questa opportunità". Chi vuoi salvare? Il televoto verrà chiuso mercoledì 28 maggio, giorno in cui andrà in onda la quarta puntata del reality.

