Mediaset, Andrea Scanzi e il 'no' a Pier Silvio a causa di Silvia Toffanin: cos'è successo L'ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, vorrebbe Andrea Scanzi, che dice no al talk show: vorrebbe un format di interviste. Ma c'è un problema chiamato Toffanin.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Così come in Rai, anche in casa Mediaset si tirano le somme di questa stagione e si cerca di far entrare ‘in famiglia’ nuovi volti. Dopo l’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 (e l’infuocato toto-nomi su chi potrebbe prendere il suo posto) e l’arrivo di Max Giusti a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha le idee piuttosto chiare: vuole Andrea Scanzi per un talk show in prima serata, precisamente su Rete 4. Il giornalista, però, non sarebbe d’accordo per un talk, ma desidererebbe un format di interviste. Ed è qui che sorge il problema. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Pier Silvio vuole Andrea Scanzi a Mediaset: ma lui dice ‘no’ al talk show

Stando alle ultime indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe Andrea Scanzi a Mediaset. L’amministratore delegato vorrebbe affidare al giornalista un talk show in prima serata su Rete 4 per avere un conduttore "di sinistra" e ampliare l’offerta progressista dopo Bianca Berlinguer. Nonostante la smentita di Scanzi, l’interesse rimane alto perché potrebbe attirare un pubblico diverso. In Mediaset c’è molta incertezza sui nuovi volti per Pomeriggio Cinque, con Gianluigi Nuzzi favorito per sostituire Myrta Merlino, e sul futuro dell’access prime time di Rete 4, dove Del Debbio resterà ancora per poco. Pier Silvio cerca soluzioni rapide e vede in Scanzi una possibilità, ma il giornalista ha rifiutato l’idea di un talk tradizionale, preferendo un format più basato sulle interviste.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Silvia Toffanin potrebbe essere l’ostacolo per la trattativa con Andrea Scanzi

Se Andrea Scanzi vuole veramente un format incentrato sulle interviste, allora c’è un grosso problema. La compagna di Pier Silvio, Silvia Toffanin, con il suo programma Verissimo è diventata il pilastro di questo tipo di format: il suo salotto è uno dei più importanti (e ambiti per la grande visibilità), dove personaggi famosi si raccontano a cuore aperto e senza filtri. La conduttrice non vorrebbe cedere questo spazio, nemmeno alle ambizioni del compagno o al prestigio di Andrea Scanzi. Dietro a tutto questo, ci sarebbe la tutela di un asset strategico per Mediaset. Se Pier Silvio Berlusconi volesse davvero portare Scanzi nel gruppo, potrebbe fare un’offerta migliore. La decisione finale spetterà alla direzione Informazione e Intrattenimento, che dovrà trovare un accordo soddisfacente per tutti. Se non si raggiunge un’intesa, il casting per un nuovo volto "di sinistra" a fianco di Bianca Berlinguer sarà aperto. Ovviamente, l’ad potrebbe puntare a nuovi volti, mai visti in casa Mediaset, che potrebbero portare quel tocco di novità di cui questa grande azienda necessita.

Potrebbe interessarti anche