Myrta Merlino, rinnovo (a sorpresa) con Mediaset e rivelazione: “La verità sull’addio a Pomeriggio 5” A poche ore dalla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26 spunta un retroscena sul passato (e il futuro) della conduttrice: cosa farà

Myrta Merlino resta in forza a Mediaset. A poche ore dalla presentazione ufficiale dei palinsesti per la stagione 2025/26 (che si terrà in serata a Cologno Monzese), infatti, la conduttrice avrebbe scelto di continuare la sua avventura col Biscione. Stando a un’indiscrezione lanciata dal portale DavideMaggio, Myrta avrebbe deciso di lasciare Pomeriggio Cinque di sua spontanea volontà e sarebbe ora pronta per una nuova esperienza televisiva. Scopriamo tutti i dettagli.

Myrta Merlino rinnova con Mediaset: cosa farà

Il prossimo settembre Myrta Merlino non tornerà al timone di Pomeriggio Cinque. Come già ampiamente anticipato, infatti, la conduttrice sarà sostituita da Gianluigi Nuzzi e abbandonerà il daytime pomeridiano di Canale 5. Come reso noto oggi da DavideMaggio – a poche ore dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26 che si terrà questa sera in un incontro con la stampa a Cologno Monzese – Myrta rimarrà comunque in forza al Biscione. Nelle ultime settimane (anche e soprattutto dopo la notizia dell’addio a Pomeriggio Cinque) si era parlato a lungo del futuro della giornalista campana che, a quanto pare, resterà in Mediaset, magari su Rete 4, che doveva inizialmente essere la sua collocazione. "Ci risulta, infatti, che Myrta Merlino e l’azienda abbiano deciso di rinnovare il contratto appena scaduto" si legge sul portale: Entrata a Mediaset per la conduzione di una prima serata su Rete 4, alla Merlino fu chiesto di spostarsi nel contenitore pomeridiano di Canale 5 dopo l’improvviso allontanamento della precedente conduttrice".

La verità sull’addio a Pomeriggio Cinque e il futuro: il retroscena

Ancora non è noto quale sarà il prossimo impegno televisivo di Myrta Merlino che, dunque, non verrà annunciato alla presentazione dei nuovi palinsesti di oggi; quel che è certo è che sarà sulle reti Mediaset. "Nelle prossime settimane verrà scelto il nuovo progetto da affidare alla giornalista" riporta DavideMaggio, che ha anche svelato un retroscena sull’addio della conduttrice a Pomeriggio Cinque. Stando alle indiscrezioni, infatti, sarebbe stata la stessa Myrta Merlino a decidere di lasciare il programma: "Ha scelto di abbandonare Pomeriggio Cinque, ma il sodalizio con Mediaset continua". Nel corso delle due edizioni condotte la giornalista non è riuscita a raggiungere i risultati di Barbara D’Urso né a insidiare il dominio di Alberto Matano e La Vita in Diretta. Pier Silvio Berlusconi, tuttavia, non ha mai negato di avere apprezzato il nuovo ‘taglio giornalistico’ dato al daytime di Canale 5. Ora per Myrta si spalancano nuove porte; nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile talk show di cucina su Rete 4.

