Myrta Merlino, “trovata l’erede a Pomeriggio 5”: la scelta di Pier Silvio Berlusconi Mediaset avrebbe deciso di puntare su Cesara Buonamici (in uscita dal Grande Fratello) per rilanciare la sfida a La Vita in Diretta. Per Myrta pronto il trasloco verso Rete 4

Fonte: Mediaset Infinity

Per Cesara Buonamici una porta si chiude, ma si apre un portone. Destinata all’addio al Grande Fratello (dopo due stagioni da opinionista), la giornalista toscana potrebbe consolarsi a partire da settembre con la conduzione di un programma molto più affine al suo curriculum. Pare infatti che Pier Silvio Berlusconi abbia rotto gli indugi, indicandola come prossima conduttrice di Pomeriggio Cinque. Ecco i dettagli.

Pier Silvio Berlusconi ha scelto: Cesara Buonamici per il dopo Myrta Merlino

Da mesi ormai il gossip televisivo si occupa di pronostici (più o meno fondati) riguardo all’erede di Myrta Merlino alla guida del contenitore pomeridiano di Canale 5. L’addio della conduttrice napoletana al programma che la convinse a trasferirsi a Mediaset due anni fa sembra ormai un dato di fatto. Il feeling tra lei e il pubblico del ‘Biscione’ (profondamente diverso da quello di La7, la rete dove si è consacrata) non è mai decollato, così come gli ascolti della trasmissione che è sempre rimasta a grande distanza da La Vita in Diretta, il suo competitor naturale su Rai 1. Proprio per questo, scaduto il secondo anno dell’era Merlino senza che il programma sia riuscito a decollare, i vertici di Mediaset avrebbero deciso di cambiare.

Ne ha scritto Dandolo sull’ultimo numero di ‘Oggi’, svelando quello che sarebbe un retroscena sul destino di Myrta Merlino e, di riflesso, di Cesara Buonamici: "Myrta Merlino finalmente potrà lasciare Pomeriggio 5 e dedicarsi a un programma di approfondimento settimanale su Rete 4. Da tempo sia i vertici del Biscione, sia la diretta interessata non vedevano l’ora di liberare lo spazio pomeridiano che fu di Barbarie D’Urso per molti anni. Ma la domanda adesso è: chi andrà al suo posto? C’è un nome in ballo. Pier Silvio Berlusconi vorrebbe tanto Cesara Buonamici ma, al momento, i giochi non sono ancora chiusi".

Il futuro di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici è più che una giornalista Mediaset. E’ un volto copertina dell’azienda, una professionista stimata totalmente da Pier Silvio Berlusconi che due anni fa ha deciso la sua nominata a direttore ad personam del Tg5. Inoltre, Cesara è sempre stata un’aziendalista. Anche per questo due anni fa ha accettato di diventare opinionista del Grande Fratello (un ruolo lontanissimo dal suo percorso giornalistico) per dare una mano all’azienda in un momento di particolare difficoltà del format Gf, che necessitava di una voce autorevole e credibile dopo alcune cadute di stile – in studio e nella Casa – ben oltre i limiti del trash televisivo. Ora, però, il suo percorso all’interno del Gf potrebbe essere concluso (leggi QUI i dettagli) e la conduzione di Pomeriggio Cinque sarebbe un approdo naturale per una professionista del suo rango.

Myrta Merlino verso Rete 4

E Myrta Merlino? Quale sarà il suo futuro in televisione? La giornalista di Napoli ha sempre difeso pubblicamente il suo lavoro al timone di Pomeriggio Cinque, ma diversi rumors negli ultimi mesi l’hanno descritta come sensibile all’ipotesi di abbandonare il programma che fu di Barbara D’Urso. Myrta, a quanto pare, avrebbe patito più del dovuto l’appuntamento televisivo quotidiano (da lunedì a venerdì) che implica una lavorazione frenetica con inevitabili ripercussioni su fisico e vita privata. Arrivata a questo punto della sua carriera e della sua parabola personale, gradirebbe forse un incarico meno gravoso. Proprio per questa – d’intesa con i capi di Mediaset – starebbe valutando l’ipotesi di trasferirsi su Rete 4 per condurre un talk serale settimanale, che implicherebbe un impegno meno impattante sulla sua sfera personale.

