Max Giusti se ne va a Mediaset, smacco alla Rai (e alla Gialappa): l'annuncio e la sfida a De Martino Il noto attore, comico e conduttore è pronto a intraprendere una nuova avventura lavorativa in televisione: ecco tutti i dettagli e cosa farà.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Max Giusti, comico, conduttore, attore, doppiatore e molto di più, ha collaborato molti anni con la Rai, partecipando a diversi programmi di intrattenimento fino a condurre trasmissioni di successo come Stracult, Stile Libero Max, Affari Tuoi, Boss in Incognito e molte altre. È notizia di oggi l’inizio di una nuova avventura per il conduttore che ha ufficialmente firmato un contratto con Mediaset: scopriamo di più.

Max Giusti passa a Mediaset: il comunicato ufficiale

Ebbene sì, dopo molti anni in Rai, ed esperienze anche con Discovery e Sky, Max Giusti ha deciso di passare a Mediaset, entrando ufficialmente a far parte della squadra di Pier Silvio Berlusconi. "Max Giusti porta con sé un’esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in TV, teatro, cinema e radio. Conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi", riporta il comunicato Mediaset ufficiale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un grande ritorno per Max Giusti che, in passato, ha già avuto modo di collaborare con Mediaset, proprio come sottolineato anche nel comunicato. "Classe 1968, romano con origini sarde, ha inseguito fin da giovane la vocazione artistica. Il debutto televisivo risale ai primi anni ’90. Per Mediaset ha già preso parte a produzioni di successo come Distretto di polizia e Mai dire Talk. In teatro è stato protagonista di spettacoli e musical tra cui Aggiungi un posto a tavola, Cattivissimo Max e Il Marchese del Grillo".

Max Giusti a Mediaset, dove lo vedremo e cosa farà

Di questo ‘acquisto’ la stessa rete del Biscione si è detta particolarmente soddisfatta e fiduciosa. "Mediaset esprime soddisfazione per questo nuovo accordo. Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi. Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità. Mediaset, il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, rafforza così ulteriormente la propria solida squadra di professionisti, confermando l’impegno a offrire sempre più prodotti e contenuti di qualità", si legge nel Comunicato Stampa.

Giusti sbarca sulle reti del ‘Biscione’ dopo l’esperienza a Tv8, dove si è rilanciato alla grande partecipando al programma GialappaShow e diventando il fenomeno comico del momento grazie ad alcune imitazioni che da mesi spopolano sul web: Antonino Cannavacciuolo, Luigi Pardo, Aurelio De Laurentiis e altre ancora.

Al momento non ci sono ancora informazioni certe su ciò che Max Giusti farà in questa sua nuova avventura lavorativa ma, come sottolineato da Mediaset, i nuovi progetti lo vedranno sicuramente alle prese con intrattenimento e comicità, due condizioni che il comico ha più dimostrato di saper gestire con grande talento e naturalezza. Diversi rumors però parlano anche di un possibile game show in access prime time che dovrebbe andare a sfidare Stefano De Martino e la corazzata Affari Tuoi, programma che Giusti ha condotto dal 2008 al 2013. Non rimane allora che attendere ancora un po’ per scoprire con esattezza quale sarà il futuro di Max Giusti a Mediaset dopo l’inaspettato addio alla rete ammiraglia.

Potrebbe interessarti anche