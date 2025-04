Mediaset, ribaltone dopo le polemiche: Del Debbio pronto a mollare. Il sostituto sarebbe inaspettato Tra polemiche e cambiamenti, il talk show di Rete 4 si prepara a una possibile rivoluzione. Quale sarà il destino del programma e del suo storico conduttore?

Negli ultimi tempi, Paolo Del Debbio è stato al centro di discussioni a causa di alcuni episodi controversi durante la conduzione di Dritto e rovescio. In particolare, durante una puntata del 27 marzo, il giornalista ha rivolto un’espressione volgare nei confronti di Luca Bottura e Massimo Giannini, scatenando un’ondata di polemiche e facendo emergere malumori interni a Mediaset.

Il malcontento ai vertici di Mediaset

L’episodio non sarebbe piaciuto ai dirigenti dell’azienda, che da tempo stanno cercando di riposizionare il palinsesto in un’ottica più equilibrata. La linea editoriale di Mediaset sembra oscillare tra tradizione e rinnovamento, con tentativi di includere volti nuovi accanto ai conduttori storici. Pier Silvio Berlusconi, in particolare, sta cercando di trovare un equilibrio tra informazione e intrattenimento, evitando derive eccessivamente polarizzate.

Il possibile passo indietro di Del Debbio

A fronte di queste tensioni, si vocifera che Paolo Del Debbio potrebbe lasciare la conduzione di Dritto e rovescio o comunque ridurre il suo impegno nel programma. Questa ipotesi sarebbe legata sia alle pressioni dell’azienda sia alla volontà del giornalista di prendere le distanze da un clima sempre più teso. Una sua eventuale uscita rappresenterebbe un punto di svolta per Dritto e rovescio, che rischierebbe di perdere un elemento chiave del suo successo.

Le alternative a Paolo Del Debbio: da Brindisi ad Andrea Scanzi

Nel caso di un ridimensionamento del ruolo di Del Debbio, Mediaset potrebbe decidere di puntare su nuovi volti per la conduzione del talk show. Tra i nomi più chiacchierati ci sarebbe quello di Giuseppe Brindisi, attuale conduttore di Zona Bianca, che ha dimostrato di sapersi muovere con efficacia nel panorama dell’informazione televisiva. Tuttavia, questa scelta potrebbe non essere gradita dal pubblico affezionato al format e al suo conduttore storico.

Anche Andrea Scanzi sarebbe tra i possibili sostituti, una scelta che però appare piuttosto controversa. Il giornalista è noto per il suo stile diretto e per le sue posizioni spesso critiche nei confronti del centrodestra, il che renderebbe il suo arrivo a Mediaset una mossa spiazzante. L’ipotesi di affidargli un programma o addirittura la conduzione di Dritto e rovescio non convince del tutto, ma il suo nome continua a circolare come parte di un possibile tentativo di rinnovamento dell’azienda.

Il futuro di Dritto e rovescio

La situazione resta incerta, ma una cosa è chiara: Mediaset sta attraversando un periodo di trasformazione e Dritto e rovescio non sarà esente da cambiamenti. Resta da vedere se questi aggiustamenti porteranno a un miglioramento del programma o se, invece, segneranno la fine di un’epoca per uno dei talk show più seguiti della rete.

