Mediaset, Pier Silvio Berlusconi spara a zero sui reality: "La pelle d'oca dalla rabbia" L'ad Mediaset non ha apprezzato per nulla La Talpa e The Cage, e sull'intervista a Barbara D'Urso ammette: "Non l'ho letta".

"The Couple e La Talpa i più brutti che abbia mai visto. Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia". Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi nel corso della Serata con la Stampa, organizzata a Cologno Monzese per presentare i nuovi palinsesti Mediaset. Al momento delle domande, l’ad ha risposto ai giornalisti presente che gli chiedevano cosa ne pensasse dei due reality condotti rispettivamente da Ilary Blasi e Diletta Leotta, entrambi un flop clamoroso negli ascolti. Il commento di Pier Silvio è arrivato diretto, senza troppo parafrasare, ed è stato totalmente negativo: i due programmi non gli sono piaciuti per nulla e senza tergiversare si è anche assunto, come azienda, parte delle colpe.

E mentre per La Talpa e The Couple non c’è futuro nella programmazione del prossimo anno, a casa Mediaset si punta tutto sulle nuove edizioni del Grande Fratello, quella nip condotta da Simona Ventura (in autunno), e quella vip da Alfonso Signorini (in primavera). Infine, un commento a caldo anche sulla recentissima intervista del Corriere della Sera a Barbara D’Urso, dove l’ex di Pomeriggio Cinque non ha avuto parole gentilissime sull’azienda con cui ha chiuso i ponti da due anni.

Pier Silvio Berlusconi e il no a La Talpa e The Couple: si punta al GF nip

Che i reality non siano il tipo di programmi preferito da Pier Silvio Berlusconi non è mai stato un mistero, ma mai come questa volta l’ad Mediaset è stato lapidario. Alla presentazione dei palinsesti ha infatti commentato con un "I più brutti che io abbia mai visto", riferendosi a La Talpa e The Couple, entrambi un completo flop negli ascolti con tanto di chiusura anticipata.

La nuova stagione, però, punta sul ritorno della versione nip del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e con inizio in autunno: una versione ridotta di "100 giorni con racconti di storie vere e persone che hanno qualcosa di dire", ha spiegato Berlusconi aggiungendo che gli piacerebbe anche ci fosse "Il minimo possibile di concorrenti per un reality e un tocco di glam".

Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi sull’intervista: "Non l’ho letta"

Nonostante siano passati due anni si parla ancora dell’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset. Di recente la conduttrice ha rilasciato un’intervista al Corriere, dove ha parlato dei suoi rancori e dei rapporti con la famiglia Berlusconi che ormai non sente più: "È dalle ore 16.30 del 26 giugno del 2023, quando ho avuto per vie traverse la notizia che non avrei più fatto parte della trasmissione che avevo creato io nel 2008, che leggo qualsiasi cosa su di me. Cose anche molto spiacevoli", ricorda D’Urso. Parole che a quanto pare Pier Silvio non ha letto, dato che alla domanda di cosa ne pensasse, fatta in conferenza stampa, ha risposto lapidario: "No, l’intervista di Barbara D’Urso non l’ho letta".

