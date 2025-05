Mediaset, le novità di giugno 2025: Myrta Merlino saluta Canale 5 (per sempre?) e Striscia fa felice De Martino Cosa cambia nei palinsesti Mediaset a giugno: Canale 5 punta sul Mondiale per Club con Juve e Inter, Freedom debutta su Rete 4, Striscia lascia campo libero ad Affari Tuoi.

Mentre l’estate entra nel vivo, giugno 2025 segna una svolta nel palinsesto Mediaset. Alcuni show storici salutano momentaneamente le scene, per far posto ad alcune novità, soprattutto in ambito sportivo, ma sono in arrivo anche nuove soap pronte a far compagnia al pubblico in prime time durante il periodo estivo. Ecco le novità (e le uscite di scena) in arrivo sui canali del ‘Biscione’.

Novità di giugno su Mediaset: il grande calcio del Mondiale per club

A partire dal 14 giugno si terrà, per gli amanti dello sport, il tanto atteso Mondiale per Club 2025, in scena negli Stati Uniti e seguito da tutto il mondo. Anche gli spettatori italiani potranno seguire da vicino la kermesse, grazie alla sublicenza che permetterà a Mediaset di trasmettere una partita al giorno, in prima serata (su Canale 5 o Italia 1). Tutto il pacchetto delle 63 partite previste nel calendario del torneo sarà invece proposto da DAZN ai suoi abbonati. Aspettiamoci squadre come Inter, Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, River Plate e molti altri, pronti a sfidarsi in ben 12 città americane. Un buon modo per gli appassionati, per non farsi mancare lo spettacolo del calcio neppure sotto l’ombrellone.

Myrta Merlino saluta Canale 5 (per sempre?)

Ma il cambiamento non riguarda solo lo sport. Giugno sarà un mese di rivoluzione anche nel daytime di Canale 5. Chiuderà i battenti Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, che saluterà il suo pubblico venerdì 6 giugno. Per la conduttrice napoletana potrebbero essere un addio definitivo al programma e a Canale 5: voci insistenti, infatti, la segnalano in procinto di trasferirsi su Rete 4 dal prossimo settembre alla guida di un talk settimanale in prima serata. Vacanze ritardate, invece, per Mattino Cinque News, il programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi resterà in onda fino al 27 giugno e poi – dal 30 luglio – sarà rimpiazzato da Morning News (condotto da Dario Maltese). Anche l’access prime time di Canale 5 è destinato a cambiare a breve. Striscia la Notizia, infatti, resterà in onda fino al 6 giugno e poi sarà rimpiazzato come ogni estate da Paperissima Sprint. Il Tg satirico di Antonio Ricci dunque lascerà campo libero ad Affari Tuoi di Stefano De Martino (in onda fino a fine mese), che dunque potrebbe ulteriormente migliorare i suoi (già clamorosi) indici di share.

Maria De Filippi (in ferie) rimpiazzata da una soap

Da martedì 3 giugno, alle 14:45, arriva in prima TV La Forza di Una Donna, la struggente storia di Bahar, madre single che combatte ogni giorno per dare un futuro ai suoi figli. La serie promette di commuovere e tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Inoltre, la soap turca The family rimpiazzerà nel pomeriggio Uomini e Donne (che chiuderà i battenti il 30 giugno in prime time con la scelta di Gianmarco), anticipando la sua messa in onda alle ore 15.00.

Infine, si attende con curiosità il ritorno di Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo, che tornerà su Rete 4 proprio a giugno. Tuttavia, la data precisa della prima puntata non è ancora stata resa nota.

Le serie tv turche in arrivo: da Forbidden Fruit a Cuore Nero

A fine mese, nella fascia oraria 16-17, sarà la volta di Forbidden Fruit, che racconta le vicende di Yildiz e Zeynep, due sorelle molto diverse tra loro, coinvolte in una spirale di intrighi, ricatti e passioni nella Istanbul dell’alta società.

E se il pomeriggio si fa più melodrammatico, la prima serata di Canale 5 non è da meno. Tra i titoli più attesi spicca Cuore Nero, una saga familiare ambientata nella suggestiva Cappadocia, dove segreti, abbandoni e sentimenti repressi danno vita a una narrazione ricca di colpi di scena. Spazio anche a Io sono Farah, con la nota Demet Özdemir nei panni di una donna iraniana in fuga, che si ritrova a Istanbul a lottare per la sopravvivenza insieme al figlio malato. Insomma, Mediaset affronta il mese di giugno con un’offerta ricca di novità, ma anche tante chiusure.

