Palinsesti Mediaset, novità prime time: Silvia Toffanin di sera con Verissimo, Bianca Berlinguer sbarca su Canale 5 Oltre alla conduttrice nel Prime time della prossima stagione anche Simona Ventura, Federico Rampini e tanti altri: tutte le novità di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Grandissime novità nel Prime time di Mediaset per la prossima stagione televisiva. Nel corso della presentazioni dei palinsesti ’25-’26, martedì 8 luglio a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato tutti i nuovi (e vecchi volti) che animeranno le prime e seconde serate di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Dai grandi eventi musicali al ritorno del Grande Fratello in due tranche, quella nip condotta da Simona Ventura e quella vip da Alfonso Signorini, ma anche Bianca Berlinguer con nuovi reportage su Canale 5, Federico Rampini con ‘Risiko‘, Costanza Calabrese con ‘Black Out’ e Toni Capuozzo con ‘Giganti‘.

Grande debutto poi in prima serata per Silvia Toffanin e il suo Verissimo che si cimenterà con la cronaca, l’attualità e nuove interviste, nel formato tanto caro a Maurizio Costanzo: una sorta di tributo al celebre conduttore che la padrona di casa del talk ha concordato direttamente con Maria De Filippi. Le puntate andranno in onda in primavera e dovrebbero essere circa 4, e tra gli ospiti non si escludono neanche i grandi leader politici italiani

Spazio poi a Tommaso Labate su Rete 4 con il nuovissimo ‘Real Politique‘ e tanti ritorni graditissimi, come i format di Maria De Filippi, This Is Me, Zelig con anche il debutto di ‘Zelig On‘ condotto da Paolo Ruffini. Tante pure le fiction, con alcune novità: Alex Bravo (Marco Bocci), Buongiorno Mamma (Raoul Bova), A testa alta (Sabrina Ferilli), i nuovi Cesaroni, le nuove stagioni di Viola come il mare, Vanina e tantissime altre. Insomma il nuovo palinsesto della prima serata in casa Mediaset è ricco e variegato, con volti nuovi e una line-up moderna e rinnovata. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa vedremo dal prossimo autunno.

Canale 5, tutte le novità del Prime time: da Bianca Berlinguer a Silvia Toffanin

La stagione ’25-’26 dei palinsesti di Canale 5 è ricchissima di novità e grandi ritorni. La nuova line-up di Mediaset desidera ancorare ancora di più la rete all’attualità e oltre a programmi ormai entrati di diritto nella programmazione, come This Is Me, Tu si que Vales, Io Canto Family, Il milionario, Amici e C’è Posta Per Te, ci sarà spazio per nuovi format come quello inedito di Pio e Amedeo, tre serate evento con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, lo show de Il Volo e quello con Andrea Pucci.

Nella seconda serata della rete, invece, diverse new entry, come Bianca Berlinguer che, pur restando ferma su Rete 4 con È sempre Cartabianca, sbarcherà su Canale 5 (forse di venerdì), con un programma pieno di inchieste e reportage, dal titolo ancora da definire. Stessa fascia oraria anche per il debutto di Federico Rampini con ‘Risiko‘, in onda alla domenica, e in primavera è possibile che vedremo Paolo Bonolis con un prodotto molto simile a Il Senso della Vita.

Infine, sempre in primavera troveremo 3-4 puntate di Verissimo in prima serata. Per l’occasione Silvia Toffanin si cimenterà con il racconto della cronaca e dell’attualità ma anche con interviste a personaggi clou del momento, compresi leader politici. Il formato sarà quello utilizzato dal grande Maurizio Costanzo, un tributo al giornalista che Toffanin ha voluto e concordato insieme a Maria De Filippi.

Ovviamente confermato anche il ritorno del Grande Fratello con la versione nip e ridotta nelle mani di Simona Ventura in autunno, e quella vip affidata al veterano Alfonso Signorini, che vedrà la luce in primavera. Resta in forse il ritorno de L’Isola dei Famosi, mentre dopo i flop nessuna traccia de La Talpa e The Couple, che non sono piaciuti per nulla a Pier Silvio Berlusconi: "Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia".

Rete 4 e Italia 1, il Prime time con Costanza Calabrese e Antonio Labate

I palinsesti della prima serata di Italia 1 vedono tornare come protagonista Paolo Ruffini con ‘Zelig On‘, una fucina di nuovi talenti da inserire poi nella versione classica della trasmissione. La seconda serata della rete, invece, darà il benvenuto a ‘Black out‘, format di sei puntate che si occuperà di true crime condotto da Costanza Calabrese.

Rete 4 ospiterà ‘Giganti‘, la nuova trasmissione di Toni Capuozzo, che ci racconterà le storie di uomini e donne che hanno segnato i nostri tempi. Spazio poi a Tommaso Labate e il suo ‘Real Politique‘, un nuovo progetto in cui Mediaset crede molto e che, come ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa, "Insisteremo molto anche se all’inizio non avrà risultati positivi".

Confermati, infine, Le Iene, Le Iene presentano: Inside, Sarabanda Celebrity, i grandi programmi come Quarto Grado, Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio. Per quanto riguarda il calcio, inoltre, su Italia 1 andrà in onda la Coppa Italia (su Canale 5 la Super Coppa)

Palinsesti ’25-’26, le fiction in arrivo e i nuovi show: da Alex Bravo (Marco Bocci) a Max Giusti

Tante anche le fiction nella prossima stagione televisiva di Mediaset. Da Alex Bravo – Poliziotto a modo suo con Marco Bocci, alla terza stagione di Buongiorno Mamma con Raoul Bova, passando per il ritorno de I Cesaroni, Viola come il mare e Vanina. Tra le novità da segnalare anche Erica con Vanessa Incontrada, Colpa dei Sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Una nuova vita con Anna Valle e A testa alta con Sabrina Ferilli. Tra gli show, invece, c’è il ritorno di Scherzi a Parte completamente rinnovato, l’inedito You – lo spettacolo sei tu (titolo da definire) e il Club dell’1%.

