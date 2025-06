Rai, mercato conduttori: Fagnani 'blindata' con un biennale, Alberto Angela in dubbio ('scappa' da Maria De Filippi) In casa Rai è tempo di rinnovi e di addii (forse): dopo il successo dell'ultima stagione di Belve, Fagnani 'prolunga' il format. In dubbio, il rinnovo di Angela

La Rai è super soddisfatta di Francesca Fagnani e ha deciso di tenersela bella stretta. La giornalista e conduttrice di Belve, anche per questa stagione, con la sua trasmissione ha registrato ascolti eccellenti. Dunque, per quale motivo i vertici dovrebbero rinunciare a lei? Secondo alcune indiscrezioni, la compagna di Enrico Mentana, avrebbe firmato un contratto biennale con l’azienda, ma ci sarebbero delle grandi novità. L’idea è quella di ‘prolungare‘ la durata del format. Altro conduttore che dovrebbe rinnovare (ma che non lo ha ancora fatto) è Alberto Angela, il quale ha spiegato in prima persona come stanno le cose. Vediamo insieme tutti i dettagli.

La Rai ‘non cede’ Fagnani e la premia con un biennale

Come ogni anno e come ogni fine stagione, è tempo di tirare le somme e la Rai lo sta facendo. Secondo Adnkronos, Francesca Fagnani ha rinnovato il contratto con la Rai per altri due anni. Grazie al successo di Belve, si sta valutando un ampliamento del programma con più puntate e interviste. Inoltre, torna Belve Crime, in onda da stasera, martedì 10 giugno 2025, su Rai 2 alle 21:20. La prima puntata, vedrà tra gli ospiti Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio; Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia contro il Clan Spada; Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi della Banda della Uno Bianca; e Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana. Alberto Angela non ha ancora rinnovato con la Rai: le sue parole.

Il contratto di Alberto Angela

Anche Alberto Angela, volto amatissimo della Rai, è a finitura di contratto: lo rinnoverà? A fare chiarezza e a spiegare come sta la situazione, ci ha pensato lo stesso divulgatore scientifico, ai microfoni de La Stampa: "Non ho ancora firmato il contratto con la Rai. Sono un volto nato in Rai, proprio come mio padre e continuo a considerare il servizio pubblico il posto ideale per fare divulgazione. Spero che si vada avanti e che si riesca a trovare un accordo." Poi, ha proseguito spiegando: "Per me fare divulgazione in tv vuol dire guardare il mondo che mi circonda, capire in che direzione sta andando e intercettare i problemi appena emergono. Per questo spingo così tanto a sperimentare: in una tv dove tutti siedono su formule rodate, noi abbiamo il coraggio delle idee perché vogliamo tenere il passo con il mondo restituire lo spirito del tempo. Siamo stati, per esempio, i primi a parlare di emergenza climatica su Rai 1."

Noos – L’avventura Della Conoscenza, niente ‘sfida’ con Temptation Island

Una piccola novità che riguarda Alberto Angela è che il suo programma Noos – L’Avventura Della Conoscenza, tornerà anche quest’anno ma non andrà in onda di giovedì. La nuova stagione del format sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 ogni lunedì dal 23 giugno, cambiando giorno per evitare la concorrenza con Temptation Island, che partirà giovedì 3 luglio su Canale 5. Lo scorso anno, lo scontro tra i due show aveva penalizzato gli ascolti di Angela, portando la Rai a sospendere temporaneamente il programma Noos. Quest’anno la strategia è quindi di evitare il confronto diretto. Noos sarà trasmesso fino a fine luglio, mentre da lunedì 7 luglio Canale 5 trasmetterà Battiti Live.

