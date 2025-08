Paola Perego difende Barbara d'Urso: "Ingiustizie", la frecciata a Berlusconi dopo l'allontanamento da Mediaset Paola Perego ha difeso a spada tratta Barbara d'Urso contro Berlusconi, criticando anche il trattamento che la tv le ha riservato dopo l'uscita da Mediaset

Alle Terme di Caracalla di Roma si è tenuta la serata dell’AREA Roma Pride, un evento a cui ha partecipato anche la conduttrice Rai Paola Perego, che si è schierata dalla parte di Barbara d’Urso, allontanata dalla televisione dopo aver guidato per anni Pomeriggio 5 (dall’anno prossimo nelle mani di Gianluigi Nuzzi), elogiandone le capacità e l’operato e lanciando una frecciata all’A.d. di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Ecco cosa è successo all’AREA Roma Pride ieri sera, venerdì 1 agosto 2025, con Paola Perego.

Paola Perego difende Barbara d’Urso dopo l’allontanamento da Mediaset

Durante l’evento AREA Roma Pride, a Paola Perego, dopo un’intervista con Alessio Marzilli – per il format Fier3 & F3roce – in cui si è raccontata a tutto tondo tra vita privata e carriera, è stato chiesto di svelare la propria preferenza su alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo nel gioco della torre. Tra i volti della lista c’era anche quello di Barbara d’Urso, alla quale la conduttrice Rai ha espresso tutta la sua solidarietà, difendendola a spada tratta. La scelta da compiere era tra la ex presentatrice di casa Mediaset ed Elodie, e la Perego, senza alcun indugio, ha dato manforte alla prima, fornendo le sue motivazioni in maniera diretta e sicura.

Alla domanda "Chi scegli fra Barbara d’Urso ed Elodie?", infatti, ha cambiato espressione, mostrandosi più seria, e ha lanciato una frecciata nemmeno tanto velata a Pier Silvio Berlusconi, affermando con sicurezza "Scelgo Barbara D’Urso per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, mi voglio schierare dalla sua parte. Non è giusto che una professionista come lei sia stata messa all’angolo all’improvviso, senza una ragione. La tv che lei faceva può piacere o no, ma dietro un programma c’è sempre un editore che ti dà la linea da seguire, a lei hanno detto di fare quello. E lo ha fatto anche molto bene. È impensabile che una professionista come lei oggi non lavori".

La stoccata a Pier Silvio Berlusconi di Paola Perego

Quando Paola Perego dice "La tv che lei faceva può piacere o no, ma dietro un programma c’è sempre un editore che ti dà la linea da seguire, a lei hanno detto di fare quello", pare subito chiaro che la volontà è quella di colpire Pier Silvio Berlusconi, Amministratore delegato di Mediaset e proprietario di RTI S.p.A. (Reti Televisive Italiane), ovvero l’editore della testata giornalistica Videonews che si occupa di diversi programmi d’informazione e approfondimento sulle reti generaliste di Mediaset più seguite e quindi anche di Pomeriggio 5.

