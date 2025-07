Palinsesti Mediaset, le novità del daytime: Nicola Porro come Bruno Vespa, arriva Max Giusti e sparisce Myrta Merlino Il conduttore sbarca nel preserale, mentre Pomeriggio Cinque passa a Gianluigi Nuzzi: cosa accadrà su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

La stagione 2025–2026 di Mediaset si preannuncia ricca di novità. Sebbene la line-up delle tre reti principali del biscione, Canale 5, Italia 1 e Rete 4, resterà praticamente la stessa, con la messa in onda dei programmi storici, i cambiamenti ci saranno eccome. Ieri sera, martedì 8 luglio, alla presentazione ufficiale dei palinsesti negli studi di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito con forza la volontà di evolvere e crescere: "Canale 5 sta vivendo un momento particolare – ha sottolineato l’ad -. È un rete forte dal daytime impeccabile ma ora è giunto il momento di rinnovarsi attraverso una graduale e profonda evoluzione".

Parole che coinvolgono la volontà dell’azienda di rendere ancora più contemporanea l’offerta televisiva, ancorandola con forza all’attualità. Ed è proprio in questo quadro che si inserisce l’arrivo di Gianluigi Nuzzi al timone di Pomeriggio Cinque, notizia che già circolava da giorni insieme a quella dell’addio al talk da parte di Myrta Merlino, sempre a Mediaset ma in attesa di nuova collocazione. Tra le novità c’è il debutto su Canale 5 di Max Giusti, al timone di uno show nel preserale, mentre il resto della programmazione resta quasi del tutto confermata. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa vedremo nel daytime della prossima stagione televisiva di Mediaset.

Daytime Canale 5, arrivano Nuzzi (Pomeriggio Cinque) e Giusti (preserale)

Nei palinsesti del daytime, della stagione ’25-’26 di Canale 5, gran parte della programmazione resta confermata. Ritroveremo, quindi, Francesco Vecchi e Federica Panicucci al timone di Mattino Cinque, Forum con con Barbara Palombelli, le soap di successo come Beautiful e Tradimento e, manco a dirlo, l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne e la striscia di Amici di Maria De Filippi.

Il pomeriggio, invece, protagonista della rete sarà Gianluigi Nuzzi: il giornalista di Rete 4 (al timone anche di Quarto Grado con Alessandra Viero), sostituirà Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque. "Cronaca, qualità, costume, e meno leggerezza", ha ribadito Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti, confermando il ruolo del giornalista nel talk e chiarendo che i temi trattati avranno tutti un aggancio forte con l’attualità.

Altra novità riguarda il debutto di Max Giusti nella fascia preserale della rete, con un nuovo show che si alternerà a quelli di Gerry Scotti e Paolo Bonolis, pronto a tornare con Avanti un Altro. Giusti, inoltre, "Diventerà una faccia di Canale 5 e in primavera sbarcherà in prima serata anche con collaborazioni autorali", ha dichiarato l’ad Mediaset, facendo sapere che l’avventura del conduttore non si fermerà certo all’access.

Italia 1, nel day time tornano le serie crime e Studio Aperto

I palinsesti del daytime di Italia 1, nella prossima stagione televisiva, non subiranno grossi cambiamenti. Torna l’informazione di Studio Aperto, quella di Sport Mediaset e la grande serialità crime made USA con le nuove stagioni di CSI, NCIS, NCSI – Los Angeles e la comicità de I Simpson.

Rete 4, daytime confermato ma spunta Nicola Porro con una novità

Anche il daytime della prossima stagione tv di Rete 4 non subirà grandi modifiche. Tornano infatti gli appuntamenti con il Tg4 e il Diario del Giorno, Lo Sportello di Forum, lo spazio di 4 di Sera, le nuove puntate delle soap La Promessa e Tempesta d’Amore, l’iconica Signora in Giallo con Jessica Fletcher e tutto il grande cinema della rete.

Nel preserale, però, nello spazio dedicato all’informazione è in arrivo una grossa novità, che potrebbe far storcere il naso in casa Rai. Dopo le 19, debutterà una nuova striscia quotidiana di approfondimento condotta da Nicola Porro, dal titolo ‘10 Minuti‘, nome che non può non riportare alla mente i ‘5 Minuti‘ di Bruno Vespa su Rai 1.

Nel nuovo programma, in onda dal lunedì al venerdì, il giornalista racconterà e commenterà i fatti più rilevanti della giornata, ma ovviamente l’assonanza con il format della rete pubblica ha scatenato l’ironia di Pier Silvio Berlusconi, che in conferenza ha voluto sottolineare: "Ci siamo liberamente ispirati a Bruno Vespa, spero non ce ne voglia".

